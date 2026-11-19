لامين يامال: أستحق الكرة الذهبية وأنا ومبابي الأفضل في العالم

أكد نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا لامين يامال أن تتويجه مع ناديه بلقب الدوري الإسباني ثم مساهمته في فوز منتخب بلاده بكأس العالم الأخيرة، يجب أن يمنحاه الأفضلية في سباق التتويج بالكرة الذهبية لعام 2026، التي تنظمها مجلة “فرانس فوتبول”.