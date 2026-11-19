كلوب يقود منتخب ألمانيا في مهمة استعادة المجد بعد غياب عامين عن التدريب
أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، خلال مؤتمر صحفي الجمعة، تعيين المدرب يورغن كلوب مديراً فنياً جديداً لمنتخب البلاد، خلفاً ليوليان ناغلسمان، ليعود كلوب إلى مقاعد التدريب بعد غياب استمر عامين، بعد مسيرة حافلة مع الأندية الأوروبية.
أردوغان يهنئ سانشيز بفوز إسبانيا بكأس العالم ويشيد بموقف مدريد تجاه فلسطين
قدم الرئيس التركي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهانيه إلى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بفوز المنتخب الإسباني لكرة القدم بكأس العالم، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، الثلاثاء، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.