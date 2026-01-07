"قسد" الإرهابي يجدد قصف حلب.. والجيش السوري يعلن مواقع التنظيم بالشيخ مقصود والأشرفية أهدافاً عسكرية
أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، أن جميع مواقع تنظيم “قسد” الإرهابي العسكرية داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، تعد أهدافاً عسكرية مشروعة، في أعقاب تجدد الاشتباكات بين الطرفين شمالي البلاد.
سيول تشير إلى تحسن العلاقات مع بكين وتطلب وساطتها في كبح البرنامج النووي لكوريا الشمالية
قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، الأربعاء، إنّ بلاده أحرزت تقدماً ملموساً في استعادة الثقة مع الصين، مشيراً إلى أنه طلب من الرئيس الصيني شي جين بينغ الاضطلاع بدور الوسيط لدعم جهود سيول الرامية إلى فتح قنوات حوار مع كوريا الشمالية.
وزير الدفاع التركي: يجب على PKK الإرهابي إنهاء أنشطته في المنطقة وتسليم أسلحته
قال وزير الدفاع التركي يشار غولر إنه يجب على تنظيم PKK الإرهابي وجميع امتداداته إنهاء أنشطتهم الإرهابية وتسليم أسلحتهم دون قيد أو شرط في كل المناطق التي يوجدون فيها، بما في ذلك سوريا، مؤكداً أن بلاده لن تسمح بتجذر قسد في المنطقة.
مصر وقطر تبحثان جهود دفع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. ونتنياهو يتعنّت بفتح معبر رفح
بحثت مصر وقطر، اليوم الثلاثاء، جهود دفع تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، بينما أصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على تعنّته بشأن رفضه فتح معبر رفح، إلا بعد عودة جثة الأسير الأخير.
مقتل 3 سوريين بقصف قسد الإرهابي في حلب.. وإصابة 5 عناصر أمن بعملية ضد خارجين عن القانون بحماة
قُتل 3 مدنيين، اليوم الثلاثاء، بهجوم شنه تنظيم YPG/PKK الإرهابي المعروف باسم "قسد"، لأحياء سكنية بمدينة حلب شمالي سوريا، ما أدى إلى حركة نزوح جماعي، فيما أصيب 5 عناصر أمن بعملية ضد "خارجين عن القانون" في حماة.
الأمم المتحدة تعبّر عن قلقها البالغ من تصريحات ترمب بشأن غرينلاند.. ودول أوروبية ترفضها
اعتبرت متحدثة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن غرينلاند "مقلقة للغاية".
قادة الاتحاد الأوروبي يتوجهون هذا الأسبوع إلى دمشق للقاء الشرع وبحث دعم الإعمار في سوريا
أعلن المجلس الأوروبي أن رئيسه أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين سيتوجهان إلى العاصمة السورية دمشق في 9 يناير/كانون الثاني الجاري، للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ انهيار نظام بشار الأسد.
"دور فاعل وإرث تاريخي".. تركيا تحيي الذكرى الـ99 لتأسيس جهاز الاستخبارات الوطني
تحيي تركيا، اليوم الثلاثاء 6 يناير/كانون الثاني 2026، الذكرى السنوية الـ99 لتأسيس جهاز الاستخبارات الوطني، وسط تأكيدات على تنامي دوره في تعزيز أمن البلاد وقدراتها الإقليمية والدولية.
جيش الاحتلال ينفّذ 3 توغلات جديدة في ريف القنيطرة جنوبي سوريا
نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، ثلاث عمليات توغل متزامنة داخل ريف محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا، مستخدماً 15 آلية عسكرية، إضافة إلى إقامة حاجز عسكري على أحد الطرق، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
اليمن.. المجلس الانتقالي يعلن انسحاب قواته من حضرموت وتحالف الشرعية: الزبيدي هرب إلى مكان مجهول
أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، الثلاثاء، انسحاب قواته من محافظة حضرموت شرقي البلاد، في ظل تطورات ميدانية وأمنية متسارعة تشهدها المحافظة، فيما قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، إن رئيس المجلس عيدروس الزبيدي "هرب إلى مكان غير معلوم".
عون: الجيش نفذ إجراءات بسط سلطة الدولة جنوب الليطاني بحرفية ودقة
قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، الثلاثاء، إن الجيش نفذ بـ"حرفية ودقة" الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة لبسط سلطتها على منطقة جنوب نهر الليطاني (جنوب)، واعتبر أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة تمثل "إفشالاً للمساعي الهادفة إلى وقف التصعيد" في البلاد.
