الرياح تقتلع الخيام والأمطار تزيد المأساة
00:51
سيول تشير إلى تحسن العلاقات مع بكين وتطلب وساطتها في كبح البرنامج النووي لكوريا الشمالية
دعاء فايز
مصر وقطر تبحثان جهود دفع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. ونتنياهو يتعنّت بفتح معبر رفح
مقتل 3 سوريين بقصف قسد الإرهابي في حلب.. وإصابة 5 عناصر أمن بعملية ضد خارجين عن القانون بحماة
قُتل 3 مدنيين، اليوم الثلاثاء، بهجوم شنه تنظيم YPG/PKK الإرهابي المعروف باسم "قسد"، لأحياء سكنية بمدينة حلب شمالي سوريا، ما أدى إلى حركة نزوح جماعي، فيما أصيب 5 عناصر أمن بعملية ضد "خارجين عن القانون" في حماة.
الأمم المتحدة تعبّر عن قلقها البالغ من تصريحات ترمب بشأن غرينلاند.. ودول أوروبية ترفضها
اعتبرت متحدثة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن غرينلاند "مقلقة للغاية".
قادة الاتحاد الأوروبي يتوجهون هذا الأسبوع إلى دمشق للقاء الشرع وبحث دعم الإعمار في سوريا
أعلن المجلس الأوروبي أن رئيسه أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين سيتوجهان إلى العاصمة السورية دمشق في 9 يناير/كانون الثاني الجاري، للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ انهيار نظام بشار الأسد.
"دور فاعل وإرث تاريخي".. تركيا تحيي الذكرى الـ99 لتأسيس جهاز الاستخبارات الوطني
تحيي تركيا، اليوم الثلاثاء 6 يناير/كانون الثاني 2026، الذكرى السنوية الـ99 لتأسيس جهاز الاستخبارات الوطني، وسط تأكيدات على تنامي دوره في تعزيز أمن البلاد وقدراتها الإقليمية والدولية.
جيش الاحتلال ينفّذ 3 توغلات جديدة في ريف القنيطرة جنوبي سوريا
نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، ثلاث عمليات توغل متزامنة داخل ريف محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا، مستخدماً 15 آلية عسكرية، إضافة إلى إقامة حاجز عسكري على أحد الطرق، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
5 قتلى و21 مصاباً ضحايا هجوم قوات "قسد" الإرهابي في حلب.. وتعليق الرحلات الجوية والدوام بالمدينة
ترمب: واشنطن ستشتري ما بين 30 و50 مليون برميل نفط من فنزويلا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستشتري ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط من فنزويلا بسعر السوق، مشيراً إلى أن العملية ستجري عبر ما وصفها بـ"السلطات المؤقتة" في البلاد.
اليمن.. المجلس الانتقالي يعلن انسحاب قواته من حضرموت وتحالف الشرعية: الزبيدي هرب إلى مكان مجهول
أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، الثلاثاء، انسحاب قواته من محافظة حضرموت شرقي البلاد، في ظل تطورات ميدانية وأمنية متسارعة تشهدها المحافظة، فيما قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، إن رئيس المجلس عيدروس الزبيدي "هرب إلى مكان غير معلوم".
فيدان: قريبون من سلام دائم يُنهي الحرب بأوكرانيا واستفزازات إسرائيل بسوريا امتداد لسياستها التوسعية
أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن اعتقاده بقرب تحقيق سلام دائم يُنهي الحرب الروسية-الأوكرانية المستمرة منذ أربع سنوات.
أردوغان وترمب يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية بينها غزة وفنزويلا
سياسة
ترمب يستبعد انتخابات قريبة في فنزويلا ويتحدث عن إصلاحات هيكلية مرتقبة في قطاع النفط
محافظ حضرموت يعلن نجاح عملية استلام المعسكرات و"الانتقالي" يتوجه إلى السعودية قريباً
رودريغيز تؤدي اليمين الدستورية وترأس فنزويلا مؤقتاً.. ودول بمجلس الأمن تنتقد التدخل الأمريكي
مادورو يدفع ببراءته أمام محكمة في نيويورك ويصرّ على أنه ما زال رئيساً لفنزويلا وأسير حرب
زيت دوّار الشمس يغمر الطرقات
00:32
الشرع يشرف ميدانياً على تطوير المسيرات
00:42
قصص على طريق التحرير
24:26
"نقدر الدعم التركي للسودان"
15:15
في ذكرى رحيل سلطان العارفين
00:39
تركيا توسّع قدراتها في الحوسبة الفائقة مع صعود ARF في التصنيفات الدولية
تركيا وسوريا تؤسسان لجنة اقتصادية مشتركة
02:05
غزة تحت تهديد الذخائر غير المنفجرة
07:41
كيف يبدو عيد الأضحى في غزة تحت الإبادة؟
04:33
تريندات الجمال بين الخيال والواقع
03:30
ما علاقة الطاقة النووية بتشغيل تقنيات الذكاء الصناعي؟
03:46
بعد إشاعات عن محاولة اغتياله.. الرئيس السوري يتجول بدمشق ويتسوق بالعملة الجديدة
الجيش السوري يبدأ استهداف مصادر إطلاق المسيَّرات التابعة لقوات "قسد" الإرهابي شرقي حلب
الاحتلال يقتل ويصيب فلسطينيين بينهم أطفال وحصيلة الإبادة بغزة ترتفع إلى 71 ألفاً و388 شهيداً
زاعماً استهداف مواقع لحزب الله وحماس.. جيش الاحتلال يقصف 4 بلدات جنوبي وشرقي لبنان
بعد أيام من التوتر.. الإمارات تعلن مشاركتها في تمرين "درع الخليج" العسكري بالسعودية
استشهاد فلسطينيَّين في غزة والاحتلال يقتل شاباً في النقب والمستوطنون يستولون على مبنى في سلوان
الصين تؤكد استمرار التعاون مع فنزويلا.. وشي جين بينغ: الممارسات الأحادية تقوض النظام الدولي
وزير الخارجية التركي يشارك الثلاثاء في قمة "تحالف الراغبين" بشأن أوكرانيا
عقب تهديد ترمب بضمها.. رئيس وزراء غرينلاند: لا مزيد من الضغوط ومنفتحون على الحوار
أردوغان يؤكد ضرورة عودة تركيا إلى برنامج F-35 من أجل أمن الناتو
تزامناً مع محاكمته الاثنين.. نائبة مادورو تدعو واشنطن للتعاون وترمب يهدد كولومبيا والمكسيك
موسكو تقول إن أوكرانيا تستهدفها يومياً بالمُسيرات.. وترمب يشكك بالهجوم على مقر إقامة بوتين
كوبا تعلن مقتل 32 من مواطنيها خلال الهجوم الأمريكي الذي انتهى باعتقال مادورو
عقب اعتقال مادورو.. الحكومة تؤكد تماسكها وترمب يقول إن الولايات المتحدة هي "من يدير" فنزويلا
مصر تختتم آخر جولة تصويت في "أطول انتخابات" بتاريخها