كأس العالم 2026
مونديال 2026.. افتتاح مبهر للبطولة والمكسيك تهزم جنوب إفريقيا في أولى المباريات
استهل منتخب المكسيك مشواره في كأس العالم لكرة القدم 2026، الذي يستضيفه بالمشاركة مع الولايات المتحدة وكندا، بفوز ثمين على جنوب إفريقيا بهدفين دون رد، الخميس، على ملعب "أزتيكا" بمكسيكو سيتي، في المباراة الافتتاحية للبطولة.
مونديال 2026.. افتتاح مبهر للبطولة والمكسيك تهزم جنوب إفريقيا في أولى المباريات
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تلفزيون مباشر
Arabi
بعد 24 عاماً.. هل تعيد تركيا كتابة تاريخها في كأس العالم؟
بعد غياب استمر 24 عاماً، يعود المنتخب التركي إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي تنطلق غدا الخميس، بطموحات كبيرة لإحياء ذكريات إنجازه التاريخي في مونديال 2002، عندما حقق المركز الثالث في كوريا الجنوبية واليابان.
بعد 24 عاماً.. هل تعيد تركيا كتابة تاريخها في كأس العالم؟
إيران تسعى للحصول على ضمانات من "فيفا" بشأن كأس العالم خلال الأيام القليلة المقبلة
قال رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، الأربعاء، إنه سيجتمع مع رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) جياني إنفانتينو خلال الأيام المقبلة، للحصول على ضمانات تؤكد أن بلاده ستحظى بـ"الاحترام" خلال مونديال أمريكا وكندا والمكسيك الذي سينطلق الصيف الجاري.
إيران تسعى للحصول على ضمانات من "فيفا" بشأن كأس العالم خلال الأيام القليلة المقبلة
تركيا تتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم
بلغ المنتخب التركي نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه منتخب كوسوفو بهدف دون رد، مساء الثلاثاء، على ملعب "فاضل فوكري" ببريشتينا، في نهائي المسار الثالث من ملحق التصفيات الأوروبية.
تركيا تتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم