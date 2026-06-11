مونديال 2026.. افتتاح مبهر للبطولة والمكسيك تهزم جنوب إفريقيا في أولى المباريات
استهل منتخب المكسيك مشواره في كأس العالم لكرة القدم 2026، الذي يستضيفه بالمشاركة مع الولايات المتحدة وكندا، بفوز ثمين على جنوب إفريقيا بهدفين دون رد، الخميس، على ملعب "أزتيكا" بمكسيكو سيتي، في المباراة الافتتاحية للبطولة.
إيران تسعى للحصول على ضمانات من "فيفا" بشأن كأس العالم خلال الأيام القليلة المقبلة
قال رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، الأربعاء، إنه سيجتمع مع رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) جياني إنفانتينو خلال الأيام المقبلة، للحصول على ضمانات تؤكد أن بلاده ستحظى بـ"الاحترام" خلال مونديال أمريكا وكندا والمكسيك الذي سينطلق الصيف الجاري.