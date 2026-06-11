مونديال 2026.. افتتاح مبهر للبطولة والمكسيك تهزم جنوب إفريقيا في أولى المباريات

استهل منتخب المكسيك مشواره في كأس العالم لكرة القدم 2026، الذي يستضيفه بالمشاركة مع الولايات المتحدة وكندا، بفوز ثمين على جنوب إفريقيا بهدفين دون رد، الخميس، على ملعب "أزتيكا" بمكسيكو سيتي، في المباراة الافتتاحية للبطولة.