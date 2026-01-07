آراء
الاعتراف بـ"أرض الصومال".. بوابة إسرائيلية جديدة لاختراق القرن الإفريقي
القمة الإسرائيلية-اليونانية-القبرصية وخيارات تركيا
بواسطة أحمد مولانا
إسقاط قيصر يفتح الباب أمام فجر سوري جديد
بواسطة محمد سرميني
انهيار الرواية الإسرائيلية.. عندما تصبح الجريمة أكبر من قدرة الدعاية على إخفائها
بواسطة محمود الرنتيسي
حرب جديدة برؤوس صغيرة.. كيف تُعيد الطائرات الكاميكازي رسم موازين القوة؟
بواسطة نور الله آيدن
كيف تُبقي مليونَي شخص على حافة المجاعة دون تجاوز المعايير الدولية؟
By همام سعدة
استراتيجية التفكيك ومحاولات استعادة الصورة.. ماذا تريد إسرائيل من سوريا الجديدة؟
رغم عقود من الحروب والصراعات.. لماذا نخفق في فهم وقراءة إسرائيل؟
من يُنقذ نتنياهو من حلفائه؟ أزمة التجنيد تهدد الحكومة الإسرائيلية
أمن جنوب القوقاز.. تحالف ثلاثي يغيِّر قواعد اللعبة
بواسطة أحمد مولانا
هل تستطيع المقاومة الفلسطينية وقف الحرب في قطاع غزة؟
بواسطة أسامة الأشقر
الخريطة البلدية الجديدة في لبنان.. تجديد الثقة بالتقليديين وتعثُّر بدائلهم
بواسطة وائل نجم
من المقدح إلى الخل.. أدوات الجراحة في غزة تتحدى الطب الحديث
بواسطة آية أبو طاقية
من السويس إلى غزة.. محطات في الخلافات الأمريكية-الإسرائيلية
بواسطة أحمد مولانا
هل بدأ النشاط الأمنيّ الإسرائيلي يتوسع في حوض البحر الأحمر؟
بواسطة أسامة الأشقر
أنقرة تكثّف تحرّكاتها الدبلوماسية.. الوساطة التركية تنشط لإطفاء حرائق السياسة الدولية
By أحمد أويصال
طه العاني
العراق وتركيا.. شراكة جديدة تُرسّخها زيارة السوداني واتفاقيات استراتيجية
توبا يلدز
عقيدة التفكيك الإسرائيلية.. الدروز هدف وليسوا حليفاً
أحمد أويصال
هاكان فيدان في واشنطن.. لحظة مفصلية في العلاقات التركية-الأمريكية
الكلمات مهمة: كيف يميز اللغة اليومية ضد الأشخاص السود
