الاعتراف بـ"أرض الصومال".. بوابة إسرائيلية جديدة لاختراق القرن الإفريقي
إعلان الاعتراف المتبادل بين الاحتلال وإقليم "أرض الصومال" الانفصالي يكشف محاولة تمدد إسرائيلية في القرن الإفريقي، واستثماراً للهشاشة والانقسام العربي وتآكل الردع الدولي لتشجيع الانفصال وبناء نفوذ يهدد استقرار الإقليم والبحر الأحمر.
انهيار الرواية الإسرائيلية.. عندما تصبح الجريمة أكبر من قدرة الدعاية على إخفائها
تواجه إسرائيل أزمة شرعية عميقة بعد حرب غزة، إذ لم يعد التلاعب بالصورة أو اتهام المتطرفين كافياً لإخفاء مسؤولية الدولة والمجتمع عن الإبادة، فيما تفشل الدعاية والحرب المعلوماتية في مواجهة الحقائق الموثقة.
في مشهد سياسي يشهد تسارعاً ملحوظاً في تحولات الإقليم والعالم، برزت تركيا خلال الأسابيع الأخيرة بوصفها فاعلاً نشطاً على الساحة الدبلوماسية، هذه الديناميكية المتصاعدة تشير إلى توجّه استراتيجي لتعزيز موقع أنقرة كلاعب رئيس في ملفات معقدة ومتشابكة.
By أحمد أويصال