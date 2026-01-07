هل تستطيع المقاومة الفلسطينية وقف الحرب في قطاع غزة؟

وصلت المعارك في قطاع غزة إلى الذروة في عمليات القتل والتدمير التي يمارسها جيش الاحتلال منذ نحو عامين، وها قد دخل العيد الرابع على الغزّيّين، وما زالت آلة الدمار تتحرك بلا توقّف، والمفاوضات التي يرعاها الوسطاء ترجع إلى الوراء كلّما تقدّمت قليلاً.