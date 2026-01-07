اعتقال مادورو يثير جدلاً قانونياً واسعاً.. هل تجاوزت واشنطن القانون الدولي؟
أثار إعلان الولايات المتحدة اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في عملية عسكرية نفذتها الولايات المتحدة فجر السبت داخل فنزويلا، موجة جدل قانوني وسياسي واسعة، وسط تساؤلات حول مدى قانونية الإجراء وفق الدستور الأمريكي والقانون الدولي.
بين الطموح والقيود.. تعرف جدوى وحدود قدرات الليزر الدفاعي الإسرائيلي
سلّمت مديرية البحث والتطوير الدفاعي في وزارة الدفاع الإسرائيلية، بالتعاون مع شركة رافائيل للأنظمة الدفاعية المتقدمة، صباح الأحد الموافق 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أول منظومة ليزر من طراز "الشعاع الحديدي" إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.
“خرجنا من الحرب لكننا لم ننجُ منها”.. حكايات العائلة الغزية الممزقة
يستخدم الاحتلال الإسرائيلي تفكيك الجغرافيا والحصار ومنع لمّ الشمل بوصفها أدوات لتشتيت العائلات الغزية وضرب بنيتها الاجتماعية، وبين القتل الوحشي خلال الإبادة للأفراد، وتمزيق الشمل عن طريق النزوح أو المنع من السفر، لا تكاد تخلو عائلة من قصة غياب.
بين الضغوط الدولية والتجاذبات الداخلية.. معضلة السلاح شمال الليطاني
يتقدّم ملف حصر السلاح جنوب وشمال نهر الليطاني واجهةَ المشهدين السياسي والأمني في لبنان، في ظل تصاعد الضغوط الإسرائيلية والأمريكية والدولية لدفع بيروت نحو ما تصفه تل أبيب بـ"استكمال تنفيذ الالتزامات" المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.