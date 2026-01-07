بين الطموح والقيود.. تعرف جدوى وحدود قدرات الليزر الدفاعي الإسرائيلي

سلّمت مديرية البحث والتطوير الدفاعي في وزارة الدفاع الإسرائيلية، بالتعاون مع شركة رافائيل للأنظمة الدفاعية المتقدمة، صباح الأحد الموافق 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أول منظومة ليزر من طراز "الشعاع الحديدي" إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.