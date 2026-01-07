الأعمال والتكنولوجيا
بين الطموح والقيود.. تعرف جدوى وحدود قدرات الليزر الدفاعي الإسرائيلي
سلّمت مديرية البحث والتطوير الدفاعي في وزارة الدفاع الإسرائيلية، بالتعاون مع شركة رافائيل للأنظمة الدفاعية المتقدمة، صباح الأحد الموافق 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أول منظومة ليزر من طراز "الشعاع الحديدي" إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.
بواسطة سونيا العلي
تركيا توسّع قدراتها في الحوسبة الفائقة مع صعود ARF في التصنيفات الدولية
في وقت تتزايد فيه أهمية البيانات ويتسارع فيه الاعتماد على الذكاء الصناعي والبحث العلمي، أصبحت الحواسيب الفائقة من الأدوات غير المرئية التي تلعب دوراً محورياً في إعادة تشكيل موازين التنافس بين الدول.
تركيا توسّع قدراتها في الحوسبة الفائقة مع صعود ARF في التصنيفات الدولية
الذكاء الصناعي الصيني يخترق السوق الأمريكية من بوابة المصدر المفتوح
رغم التنافس الحاد بين الولايات المتحدة والصين في مجال الذكاء الصناعي، تشهد النماذج الصينية مفتوحة المصدر انتشاراً متزايداً في السوق الأمريكية، مع إقبال متنامٍ من شركات ومبرمجين أمريكيين.
الذكاء الصناعي الصيني يخترق السوق الأمريكية من بوابة المصدر المفتوح
من الريادة إلى مفترق الطرق.. مستقبل أوبن إيه آي في سوق الذكاء الصناعي
بعد ثلاث سنوات على الإطلاق المدوي لتشات جي بي تي، الذي وضع شركة أوبن إيه آي في صدارة سباق الذكاء الصناعي وجعلها اسماً عالمياً، تتزايد التساؤلات داخل الأوساط الاستثمارية والتقنية بشأن قدرتها على الحفاظ على موقعها المتقدم، في ظل تسارع المنافسة.
من الريادة إلى مفترق الطرق.. مستقبل أوبن إيه آي في سوق الذكاء الصناعي
"نانو ألب".. مسيّرة تركية جديدة لأغراض الاستطلاع الصامت في العمليات الخاصة
كشفت شركة تركية عن طائرة مسيّرة جديدة من فئة «النانو» تحمل اسم "نانو ألب – Nano Alp"، مخصّصة لمهام الوحدات الأمنية في مجالي الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخبارية.
"نانو ألب".. مسيّرة تركية جديدة لأغراض الاستطلاع الصامت في العمليات الخاصة
من Ramjet إلى الفرط صوتي.. تركيا على أبواب ثورة في قدراتها الصاروخية
يُعدّ اختبار محرّك نفاث تضاغطي "Ramjet" الذي أجرته شركة Delta-V قبل أيام، خطوة جديدة ومفصلية لتركيا، إذ يفتح باباً بالغ الأهمية في مجال الصناعات الدفاعية.
من Ramjet إلى الفرط صوتي.. تركيا على أبواب ثورة في قدراتها الصاروخية