بين الطموح والقيود.. تعرف جدوى وحدود قدرات الليزر الدفاعي الإسرائيلي
سلّمت مديرية البحث والتطوير الدفاعي في وزارة الدفاع الإسرائيلية، بالتعاون مع شركة رافائيل للأنظمة الدفاعية المتقدمة، صباح الأحد الموافق 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أول منظومة ليزر من طراز "الشعاع الحديدي" إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.
"مراد A-100".. الرادار المتطور الذي يُعيد تشكيل القوة الجوية التركية
تشهد الصناعات الدفاعية التركية تطوراً لافتاً في مجال التقنيات المتقدمة، وفي مقدمتها تكنولوجيا الرادارات، إذ يتصدر رادار "مراد" (MURAD 100-A) قائمة المنجزات التي دفعت أنقرة إلى موقع متقدم في هذا القطاع.
من الريادة إلى مفترق الطرق.. مستقبل أوبن إيه آي في سوق الذكاء الصناعي
بعد ثلاث سنوات على الإطلاق المدوي لتشات جي بي تي، الذي وضع شركة أوبن إيه آي في صدارة سباق الذكاء الصناعي وجعلها اسماً عالمياً، تتزايد التساؤلات داخل الأوساط الاستثمارية والتقنية بشأن قدرتها على الحفاظ على موقعها المتقدم، في ظل تسارع المنافسة.