تركيا توسّع قدراتها في الحوسبة الفائقة مع صعود ARF في التصنيفات الدولية

في وقت تتزايد فيه أهمية البيانات ويتسارع فيه الاعتماد على الذكاء الصناعي والبحث العلمي، أصبحت الحواسيب الفائقة من الأدوات غير المرئية التي تلعب دوراً محورياً في إعادة تشكيل موازين التنافس بين الدول.