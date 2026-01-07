اليمن على حافة تصعيد إقليمي.. السعودية تضغط ودعوات للإمارات بالانسحاب

أعلنت السلطات اليمنية، الثلاثاء، حالة الطوارئ، ووجّهت طلباً رسمياً إلى دولة الإمارات بسحب قواتها من الأراضي اليمنية، وذلك بعد أسابيع من سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من أبوظبي، على مساحات واسعة من محافظتَي حضرموت والمهرة شرقي البلاد.