OPINION
عقب التهديد بالعقوبات.. بريطانيا تعلن موافقة أنجولا وناميبيا على إعادة المهاجرين
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية في وقت متأخر السبت، موافقة أنجولا وناميبيا على قبول إعادة المهاجرين غير الشرعيين و"المجرمين"، عقب تهديد الحكومة البريطانية بفرض عقوبات تتعلق بتأشيرات الدخول على الدول التي ترفض التعاون في هذا الصدد.
عقب التهديد بالعقوبات.. بريطانيا تعلن موافقة أنجولا وناميبيا على إعادة المهاجرين
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية في وقت متأخر السبت، موافقة أنجولا وناميبيا على قبول إعادة المهاجرين غير الشرعيين و"المجرمين"، عقب تهديد الحكومة البريطانية بفرض عقوبات تتعلق بتأشيرات الدخول على الدول التي ترفض التعاون في هذا الصدد.
بين الضغوط الدولية والتجاذبات الداخلية.. معضلة السلاح شمال الليطاني
يتقدّم ملف حصر السلاح جنوب وشمال نهر الليطاني واجهةَ المشهدين السياسي والأمني في لبنان، في ظل تصاعد الضغوط الإسرائيلية والأمريكية والدولية لدفع بيروت نحو ما تصفه تل أبيب بـ"استكمال تنفيذ الالتزامات" المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.
اليمن على حافة تصعيد إقليمي.. السعودية تضغط ودعوات للإمارات بالانسحاب
أعلنت السلطات اليمنية، الثلاثاء، حالة الطوارئ، ووجّهت طلباً رسمياً إلى دولة الإمارات بسحب قواتها من الأراضي اليمنية، وذلك بعد أسابيع من سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من أبوظبي، على مساحات واسعة من محافظتَي حضرموت والمهرة شرقي البلاد.
الاعتراف بـ"أرض الصومال".. بوابة إسرائيلية جديدة لاختراق القرن الإفريقي
إعلان الاعتراف المتبادل بين الاحتلال وإقليم "أرض الصومال" الانفصالي يكشف محاولة تمدد إسرائيلية في القرن الإفريقي، واستثماراً للهشاشة والانقسام العربي وتآكل الردع الدولي لتشجيع الانفصال وبناء نفوذ يهدد استقرار الإقليم والبحر الأحمر.