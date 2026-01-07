العالم

إدارة ترمب تدرس عدة خيارات لضم غرينلاند بما في ذلك الخيار العسكري
صرح البيت الأبيض، الثلاثاء، بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب تدرس عدة خيارات لضم جزيرة غرينلاند إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك "استخدام الجيش".
بين الضغوط الدولية والتجاذبات الداخلية.. معضلة السلاح شمال الليطاني
يتقدّم ملف حصر السلاح جنوب وشمال نهر الليطاني واجهةَ المشهدين السياسي والأمني في لبنان، في ظل تصاعد الضغوط الإسرائيلية والأمريكية والدولية لدفع بيروت نحو ما تصفه تل أبيب بـ"استكمال تنفيذ الالتزامات" المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.
اليمن على حافة تصعيد إقليمي.. السعودية تضغط ودعوات للإمارات بالانسحاب
أعلنت السلطات اليمنية، الثلاثاء، حالة الطوارئ، ووجّهت طلباً رسمياً إلى دولة الإمارات بسحب قواتها من الأراضي اليمنية، وذلك بعد أسابيع من سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من أبوظبي، على مساحات واسعة من محافظتَي حضرموت والمهرة شرقي البلاد.
الاعتراف بـ"أرض الصومال".. بوابة إسرائيلية جديدة لاختراق القرن الإفريقي
إعلان الاعتراف المتبادل بين الاحتلال وإقليم "أرض الصومال" الانفصالي يكشف محاولة تمدد إسرائيلية في القرن الإفريقي، واستثماراً للهشاشة والانقسام العربي وتآكل الردع الدولي لتشجيع الانفصال وبناء نفوذ يهدد استقرار الإقليم والبحر الأحمر.
قتيلان في قصف أمريكي لمركب بالمحيط الهادئ.. وترمب يعلن استهداف منشأة مرتبطة بالمخدرات
أعلن الجيش الأمريكي الاثنين مقتل شخصين بضربة جوية استهدفت مركباً يُشتبه في تهريبه المخدرات بالمحيط الهادئ، فيما تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن استهداف منشأة مرتبطة بالمخدرات في أمريكا الجنوبية.
الحزب الحاكم في كوسوفو يتجه إلى الفوز بالانتخابات البرلمانية
يتجه الحزب الحاكم في كوسوفو بزعامة رئيس الوزراء القومي ألبين كورتي نحو الفوز بأغلبية في الانتخابات البرلمانية، وذلك في إطار إنهاء الجمود السياسي المستمر منذ عام، الذي أدى إلى تعطيل البرلمان وتأخير التمويل الدولي.
