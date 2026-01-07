خلال اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي.. مصر تجدد رفضها مخططات تهجير الفلسطينيين إلى "أرض الصومال"
جددت مصر، اليوم الثلاثاء، دعمها لوحدة وسيادة الصومال، وأكدت رفضها مخططات تهجير الفلسطينيين إلى إقليم أرض الصومال الانفصالي.
مصر وقطر تبحثان جهود دفع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. ونتنياهو يتعنّت بفتح معبر رفح
بحثت مصر وقطر، اليوم الثلاثاء، جهود دفع تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، بينما أصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على تعنّته بشأن رفضه فتح معبر رفح، إلا بعد عودة جثة الأسير الأخير.