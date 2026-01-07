الحرب على غزة
فلسطين.. الاحتلال يقصف وينسف مباني سكنية في قطاع غزة ويقتحم بلدات بالضفة
قصفت المدفعية الإسرائيلية، الثلاثاء، مناطق شرقي مدينتي غزة وخان يونس في قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية ونسف مبانٍ سكنية.
قتيلان وجريح في غارتين إسرائيليتين على جنوبي لبنان
قُتل شخصان وأُصيب آخر، الثلاثاء، جراء غارتين جويتين شنهما جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدتين في جنوبي لبنان.
الضفة.. مقتل متظاهر يهودي وإصابة 3 آخرين دهستهم حافلة بالقدس وإدانات لاقتحام الاحتلال جامعة فلسطينية
قُتل متظاهر من اليهود الحريديم، الثلاثاء، وأُصيب ثلاثة آخرون في حادثة دهس خلال مظاهرة في مدينة القدس، رفضاً للتجنيد، وفق إعلام إسرائيلي.
مصر وقطر تبحثان جهود دفع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. ونتنياهو يتعنّت بفتح معبر رفح
بحثت مصر وقطر، اليوم الثلاثاء، جهود دفع تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، بينما أصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على تعنّته بشأن رفضه فتح معبر رفح، إلا بعد عودة جثة الأسير الأخير.
