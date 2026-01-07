مقالات
مقالات
اعتقال مادورو يثير جدلاً قانونياً واسعاً.. هل تجاوزت واشنطن القانون الدولي؟
بين الطموح والقيود.. تعرف جدوى وحدود قدرات الليزر الدفاعي الإسرائيلي
“خرجنا من الحرب لكننا لم ننجُ منها”.. حكايات العائلة الغزية الممزقة
بواسطة آية أبو طاقية
بين الضغوط الدولية والتجاذبات الداخلية.. معضلة السلاح شمال الليطاني
ملاذ الفلول.. كيف أعادت قسد تدوير ضباط وجنود النظام المخلوع؟
By زين العابدين العكيدي
اليمن على حافة تصعيد إقليمي.. السعودية تضغط ودعوات للإمارات بالانسحاب
تركيا توسّع قدراتها في الحوسبة الفائقة مع صعود ARF في التصنيفات الدولية
كأس العالم 2026 تحت ضغط المناخ.. مخاوف متزايدة على اللاعبين والجماهير
عامٌ على سقوط الأسد... اختبار بناء جيشٍ وطني في سوريا
بواسطة محسن المصطفى
تحقيقات إبستين.. ما الذي كشفته الوثائق الجديدة عن ترمب؟
تهجير بلا أوامر رسمية.. كيف تعيد اعتداءات المستوطنين رسم خريطة بادية القدس؟
بواسطة أسيل عيد
الذكاء الصناعي الصيني يخترق السوق الأمريكية من بوابة المصدر المفتوح
سوريا.. جيش الاحتلال ونظام الأسد البائد يفجعان أُمّاً بفقدان 4 من أبنائها
من الريادة إلى مفترق الطرق.. مستقبل أوبن إيه آي في سوق الذكاء الصناعي
"قسد" الإرهابي يجدد قصف حلب.. والجيش السوري يعلن مواقع التنظيم بالشيخ مقصود والأشرفية أهدافاً عسكرية
دعاء فايز
المنازل المنهارة في غزة.. خطرٌ قاتل يُهدد الناجين من القصف الإسرائيلي
59 يوماً من العتمة.. معاناة تسنيم الهمص داخل معتقلات الاحتلال
By دعاء فايز