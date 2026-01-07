“خرجنا من الحرب لكننا لم ننجُ منها”.. حكايات العائلة الغزية الممزقة

يستخدم الاحتلال الإسرائيلي تفكيك الجغرافيا والحصار ومنع لمّ الشمل بوصفها أدوات لتشتيت العائلات الغزية وضرب بنيتها الاجتماعية، وبين القتل الوحشي خلال الإبادة للأفراد، وتمزيق الشمل عن طريق النزوح أو المنع من السفر، لا تكاد تخلو عائلة من قصة غياب.