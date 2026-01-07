جيش الاحتلال ينفّذ 3 توغلات جديدة في ريف القنيطرة جنوبي سوريا

نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، ثلاث عمليات توغل متزامنة داخل ريف محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا، مستخدماً 15 آلية عسكرية، إضافة إلى إقامة حاجز عسكري على أحد الطرق، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".