سوريا الجديدة
"قسد" الإرهابي يجدد قصف حلب.. والجيش السوري يعلن مواقع التنظيم بالشيخ مقصود والأشرفية أهدافاً عسكرية
أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، أن جميع مواقع تنظيم “قسد” الإرهابي العسكرية داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، تعد أهدافاً عسكرية مشروعة، في أعقاب تجدد الاشتباكات بين الطرفين شمالي البلاد.
5 قتلى و21 مصاباً ضحايا هجوم قوات "قسد" الإرهابي في حلب.. وتعليق الرحلات الجوية والدوام بالمدينة
ارتفع عدد ضحايا الهجوم الذي شنته قوات "قسد" الإرهابي، الثلاثاء، على أحياء سكنية ومواقع عسكرية بمدينة حلب شمالي سوريا، إلى 5 قتلى غالبيتهم مدنيون، و21 جريحاً، فيما شهدت المنطقة نزوح مواطنين.
سوريا وإسرائيل تشكلان آلية اتصال مشتركة لخفض التصعيد
قررت سوريا وإسرائيل، الثلاثاء، تشكيل آلية اتصال مشتركة بإشراف أمريكي، لتيسير تنسيق تبادل المعلومات الاستخباراتية، وخفض التصعيد العسكري، والانخراط الدبلوماسي، والفرص التجارية.
سوريا تؤكد محاولة قسد الإرهابي إفشال اتفاق 10 مارس عبر التصعيد في حلب
أكدت وزارة الدفاع السورية، الثلاثاء، أن تنظيم قسد الإرهابي يحاول إفشال اتفاق 10 مارس/آذار 2025، عبر التصعيد الجديد بمدينة حلب.
مقتل 3 سوريين بقصف قسد الإرهابي في حلب.. وإصابة 5 عناصر أمن بعملية ضد خارجين عن القانون بحماة
قُتل 3 مدنيين، اليوم الثلاثاء، بهجوم شنه تنظيم YPG/PKK الإرهابي المعروف باسم "قسد"، لأحياء سكنية بمدينة حلب شمالي سوريا، ما أدى إلى حركة نزوح جماعي، فيما أصيب 5 عناصر أمن بعملية ضد "خارجين عن القانون" في حماة.
قادة الاتحاد الأوروبي يتوجهون هذا الأسبوع إلى دمشق للقاء الشرع وبحث دعم الإعمار في سوريا
أعلن المجلس الأوروبي أن رئيسه أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين سيتوجهان إلى العاصمة السورية دمشق في 9 يناير/كانون الثاني الجاري، للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ انهيار نظام بشار الأسد.
