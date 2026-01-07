"قسد" الإرهابي يجدد قصف حلب.. والجيش السوري يعلن مواقع التنظيم بالشيخ مقصود والأشرفية أهدافاً عسكرية
أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، أن جميع مواقع تنظيم “قسد” الإرهابي العسكرية داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، تعد أهدافاً عسكرية مشروعة، في أعقاب تجدد الاشتباكات بين الطرفين شمالي البلاد.
جيش الاحتلال ينفّذ 3 توغلات جديدة في ريف القنيطرة جنوبي سوريا
نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، ثلاث عمليات توغل متزامنة داخل ريف محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا، مستخدماً 15 آلية عسكرية، إضافة إلى إقامة حاجز عسكري على أحد الطرق، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
مقتل 3 سوريين بقصف قسد الإرهابي في حلب.. وإصابة 5 عناصر أمن بعملية ضد خارجين عن القانون بحماة
قُتل 3 مدنيين، اليوم الثلاثاء، بهجوم شنه تنظيم YPG/PKK الإرهابي المعروف باسم "قسد"، لأحياء سكنية بمدينة حلب شمالي سوريا، ما أدى إلى حركة نزوح جماعي، فيما أصيب 5 عناصر أمن بعملية ضد "خارجين عن القانون" في حماة.
قادة الاتحاد الأوروبي يتوجهون هذا الأسبوع إلى دمشق للقاء الشرع وبحث دعم الإعمار في سوريا
أعلن المجلس الأوروبي أن رئيسه أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين سيتوجهان إلى العاصمة السورية دمشق في 9 يناير/كانون الثاني الجاري، للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ انهيار نظام بشار الأسد.