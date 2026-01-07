"قسد" الإرهابي يجدد قصف حلب.. والجيش السوري يعلن مواقع التنظيم بالشيخ مقصود والأشرفية أهدافاً عسكرية
أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، أن جميع مواقع تنظيم “قسد” الإرهابي العسكرية داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، تعد أهدافاً عسكرية مشروعة، في أعقاب تجدد الاشتباكات بين الطرفين شمالي البلاد.
آراء
الاعتراف بـ"أرض الصومال".. بوابة إسرائيلية جديدة لاختراق القرن الإفريقي
إعلان الاعتراف المتبادل بين الاحتلال وإقليم "أرض الصومال" الانفصالي يكشف محاولة تمدد إسرائيلية في القرن الإفريقي، واستثماراً للهشاشة والانقسام العربي وتآكل الردع الدولي لتشجيع الانفصال وبناء نفوذ يهدد استقرار الإقليم والبحر الأحمر.
سيول تشير إلى تحسن العلاقات مع بكين وتطلب وساطتها في كبح البرنامج النووي لكوريا الشمالية
قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، الأربعاء، إنّ بلاده أحرزت تقدماً ملموساً في استعادة الثقة مع الصين، مشيراً إلى أنه طلب من الرئيس الصيني شي جين بينغ الاضطلاع بدور الوسيط لدعم جهود سيول الرامية إلى فتح قنوات حوار مع كوريا الشمالية.
فنزويلا تعلن مقتل 24 عنصر أمن خلال الهجوم الأمريكي.. وواشنطن تستبعد نشر قوات في البلاد
أعلنت السلطات الفنزويلية، الثلاثاء، مقتل 24 عنصر أمن على الأقل خلال الهجوم الأمريكي الذي استهدف البلاد، السبت الماضي، وانتهى باعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، فيما استبعد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون نشر بلاده قوات عسكرية في فنزويلا.
بجانب الجزائر ومصر والمغرب.. ساحل العاج آخر المتأهلين لربع نهائي كأس أمم إفريقيا
حجَز منتخب ساحل العاج، حامل اللقب، البطاقة الأخيرة إلى الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في المغرب، بعد فوزه على نظيره بوركينا فاسو بثلاثة أهداف دون مقابل، الثلاثاء، على الملعب الكبير بمدينة مراكش.
اليمن.. المجلس الانتقالي يعلن انسحاب قواته من حضرموت وتحالف الشرعية: الزبيدي هرب إلى مكان مجهول
أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، الثلاثاء، انسحاب قواته من محافظة حضرموت شرقي البلاد، في ظل تطورات ميدانية وأمنية متسارعة تشهدها المحافظة، فيما قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، إن رئيس المجلس عيدروس الزبيدي "هرب إلى مكان غير معلوم".