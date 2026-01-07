اليمن.. المجلس الانتقالي يعلن انسحاب قواته من حضرموت وتحالف الشرعية: الزبيدي هرب إلى مكان مجهول

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، الثلاثاء، انسحاب قواته من محافظة حضرموت شرقي البلاد، في ظل تطورات ميدانية وأمنية متسارعة تشهدها المحافظة، فيما قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، إن رئيس المجلس عيدروس الزبيدي "هرب إلى مكان غير معلوم".