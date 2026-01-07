ثقافة
رغم الدمار والنزوح.. مدارس غزة الناجية تلتقط أنفاسها الأولى بعد عامين من الصمت
رغم الدمار والنزوح، يعود طلاب غزة إلى مقاعدهم بين الركام، فالطالبة رهف وأقرانها يتشبثون بالتعلم كفعل مقاومة للحرب، فيما تحاول المدارس المهدمة استعادة الحياة بإمكانيات محدودة وإصرار لا ينكسر.
رغم الدمار والنزوح.. مدارس غزة الناجية تلتقط أنفاسها الأولى بعد عامين من الصمت
radio placeholder
تلفزيون مباشر
Arabi
opinion
رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم تطالب باستبعاد إسرائيل من الفاعليات الدولية
دعت رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم ليز كلافينيس الاثنين، إلى استبعاد إسرائيل من المشاركة في فاعليات كرة القدم الدولية، وذلك قبل تصويت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المتوقع هذا الأسبوع بشأن مشاركة تل أبيب في المسابقات الأوروبية.
رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم تطالب باستبعاد إسرائيل من الفاعليات الدولية
كاميرا تحت النار.. رحلة السينما الفلسطينية عبر سبعة عقود
منذ منتصف القرن العشرين عرفت فلسطين السينما، ثم تحولت بعد النكبة إلى أداة نضالية مع الثورة، وتطورت لاحقاً لأعمال روائية عالمية، وصولاً إلى سينما المقاومة في غزة وأعمال تحاكي طوفان الأقصى.
كاميرا تحت النار.. رحلة السينما الفلسطينية عبر سبعة عقود
"صوت هند رجب".. غزة تحضر في أروقة مهرجان البندقية السينمائي
يعرض مهرجان البندقية فيلم "صوت هند رجب" للمخرجة كوثر بن هنية، مدعوماً من براد بيت وخواكين فينيكس، والذي يوثق استشهاد طفلة فلسطينية بغزة. العمل أثار جدلا واسعا، فيما تأمل عائلتها أن يسهم في إنهاء الحرب المستمرة منذ عامين.
"صوت هند رجب".. غزة تحضر في أروقة مهرجان البندقية السينمائي
بمشاركة 300 دار نشر.. انطلاق معرض إسطنبول للكتاب العربي بدعم من وزارة الثقافة التركية
انطلقت في مدينة إسطنبول التركية، اليوم السبت، النسخة العاشرة من "معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي" تحت شعار "وتبقى العربية"، بمشاركة أكثر من 300 دار نشر.
بمشاركة 300 دار نشر.. انطلاق معرض إسطنبول للكتاب العربي بدعم من وزارة الثقافة التركية
TRT البلقان تحصد جائزتين صحفيتين عن تقارير حول سريبرينيتسا
فازت قناة TRT البلقان بجائزتين ضمن جوائز "نينو تشاتيتش" للصحافة، التي تُمنح للعام السادس على التوالي لأفضل أعمال صحفية تتناول سريبرينيتسا وتاريخها المأساوي.
TRT البلقان تحصد جائزتين صحفيتين عن تقارير حول سريبرينيتسا