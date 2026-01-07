كاميرا تحت النار.. رحلة السينما الفلسطينية عبر سبعة عقود

منذ منتصف القرن العشرين عرفت فلسطين السينما، ثم تحولت بعد النكبة إلى أداة نضالية مع الثورة، وتطورت لاحقاً لأعمال روائية عالمية، وصولاً إلى سينما المقاومة في غزة وأعمال تحاكي طوفان الأقصى.