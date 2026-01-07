وسط تحذيرات من تسونامي.. زلزال بقوة 7.1 ريختر يضرب المحيط الهادئ
ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر المحيط الهادئ، اليوم الأحد، على بُعد نحو 90 كيلومتراً جنوب شرق منطقة بانغاي في دولة تونغا الجزرية.
رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم تطالب باستبعاد إسرائيل من الفاعليات الدولية
دعت رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم ليز كلافينيس الاثنين، إلى استبعاد إسرائيل من المشاركة في فاعليات كرة القدم الدولية، وذلك قبل تصويت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المتوقع هذا الأسبوع بشأن مشاركة تل أبيب في المسابقات الأوروبية.