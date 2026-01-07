تركيا
فيدان: قريبون من سلام دائم يُنهي الحرب بأوكرانيا واستفزازات إسرائيل بسوريا امتداد لسياستها التوسعية
أحمد مولانا
بواسطة فرقان بنلي
الاستخبارات التركية تنشر وثيقة تاريخية عن أنشطة "لورنس العرب" في الشرق الأوسط
أعلنت الاستخبارات التركية، اليوم الثلاثاء، نشر وثيقة استخباراتية تاريخية تتعلق بالعميل البريطاني الشهير توماس إدوارد لورنس المعروف باسم "لورنس العرب"، ضمن قسم المجموعة الخاصة في خانة الوثائق على الموقع الرسمي.
"دور فاعل وإرث تاريخي".. تركيا تحيي الذكرى الـ99 لتأسيس جهاز الاستخبارات الوطني
تحيي تركيا، اليوم الثلاثاء 6 يناير/كانون الثاني 2026، الذكرى السنوية الـ99 لتأسيس جهاز الاستخبارات الوطني، وسط تأكيدات على تنامي دوره في تعزيز أمن البلاد وقدراتها الإقليمية والدولية.
أردوغان وترمب يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية بينها غزة وفنزويلا
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية وعالمية.
فيدان: اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" تصدير لعدم الاستقرار.. ويجب الضغط لإدخال المساعدات إلى غزة
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن اعتراف حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"أرض الصومال"، يمثّل مظهراً جديداً لاستراتيجية تصدير حالة عدم الاستقرار وإضعاف وحدة أراضي دول المنطقة.
