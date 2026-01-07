تركيا
سياسة
الحرب على غزة
سوريا الجديدة
آراء
مقالات
مختارات
فيدان: قريبون من سلام دائم يُنهي الحرب بأوكرانيا واستفزازات إسرائيل بسوريا امتداد لسياستها التوسعية
أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن اعتقاده بقرب تحقيق سلام دائم يُنهي الحرب الروسية-الأوكرانية المستمرة منذ أربع سنوات.
ذات صلة
وزير الدفاع التركي: يجب على PKK الإرهابي إنهاء أنشطته في المنطقة وتسليم أسلحته
تركيا توسّع قدراتها في الحوسبة الفائقة مع صعود ARF في التصنيفات الدولية
تلفزيون مباشر
Arabic Live Stream
Arabic Live Stream
Arabi
مختارات
أحمد مولانا
القمة الإسرائيلية-اليونانية-القبرصية وخيارات تركيا
يعكس انعقاد القمة الثلاثية الإسرائيلية-اليونانية-القبرصية توجّهاً لتعزيز التعاون الأمني والعسكري في شرق المتوسط.
"نانو ألب".. مسيّرة تركية جديدة لأغراض الاستطلاع الصامت في العمليات الخاصة
من Ramjet إلى الفرط صوتي.. تركيا على أبواب ثورة في قدراتها الصاروخية
بواسطة
فرقان بنلي
"العين الخفية".. كيف يغيّر نظام "تويغون" التركي قواعد الاشتباك لدى المُسيّرات؟
"مراد A-100".. الرادار المتطور الذي يُعيد تشكيل القوة الجوية التركية
القمة الإسرائيلية-اليونانية-القبرصية وخيارات تركيا
يعكس انعقاد القمة الثلاثية الإسرائيلية-اليونانية-القبرصية توجّهاً لتعزيز التعاون الأمني والعسكري في شرق المتوسط.
"نانو ألب".. مسيّرة تركية جديدة لأغراض الاستطلاع الصامت في العمليات الخاصة
من Ramjet إلى الفرط صوتي.. تركيا على أبواب ثورة في قدراتها الصاروخية
بواسطة
فرقان بنلي
"العين الخفية".. كيف يغيّر نظام "تويغون" التركي قواعد الاشتباك لدى المُسيّرات؟
"مراد A-100".. الرادار المتطور الذي يُعيد تشكيل القوة الجوية التركية
الاستخبارات التركية تنشر وثيقة تاريخية عن أنشطة "لورنس العرب" في الشرق الأوسط
أعلنت الاستخبارات التركية، اليوم الثلاثاء، نشر وثيقة استخباراتية تاريخية تتعلق بالعميل البريطاني الشهير توماس إدوارد لورنس المعروف باسم "لورنس العرب"، ضمن قسم المجموعة الخاصة في خانة الوثائق على الموقع الرسمي.
"دور فاعل وإرث تاريخي".. تركيا تحيي الذكرى الـ99 لتأسيس جهاز الاستخبارات الوطني
تحيي تركيا، اليوم الثلاثاء 6 يناير/كانون الثاني 2026، الذكرى السنوية الـ99 لتأسيس جهاز الاستخبارات الوطني، وسط تأكيدات على تنامي دوره في تعزيز أمن البلاد وقدراتها الإقليمية والدولية.
أردوغان وترمب يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية بينها غزة وفنزويلا
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية وعالمية.
فيدان: اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" تصدير لعدم الاستقرار.. ويجب الضغط لإدخال المساعدات إلى غزة
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن اعتراف حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"أرض الصومال"، يمثّل مظهراً جديداً لاستراتيجية تصدير حالة عدم الاستقرار وإضعاف وحدة أراضي دول المنطقة.
أحمد مولانا
القمة الإسرائيلية-اليونانية-القبرصية وخيارات تركيا
يعكس انعقاد القمة الثلاثية الإسرائيلية-اليونانية-القبرصية توجّهاً لتعزيز التعاون الأمني والعسكري في شرق المتوسط.
"نانو ألب".. مسيّرة تركية جديدة لأغراض الاستطلاع الصامت في العمليات الخاصة
من Ramjet إلى الفرط صوتي.. تركيا على أبواب ثورة في قدراتها الصاروخية
بواسطة
فرقان بنلي
"العين الخفية".. كيف يغيّر نظام "تويغون" التركي قواعد الاشتباك لدى المُسيّرات؟
"مراد A-100".. الرادار المتطور الذي يُعيد تشكيل القوة الجوية التركية
القمة الإسرائيلية-اليونانية-القبرصية وخيارات تركيا
يعكس انعقاد القمة الثلاثية الإسرائيلية-اليونانية-القبرصية توجّهاً لتعزيز التعاون الأمني والعسكري في شرق المتوسط.
"نانو ألب".. مسيّرة تركية جديدة لأغراض الاستطلاع الصامت في العمليات الخاصة
من Ramjet إلى الفرط صوتي.. تركيا على أبواب ثورة في قدراتها الصاروخية
بواسطة
فرقان بنلي
"العين الخفية".. كيف يغيّر نظام "تويغون" التركي قواعد الاشتباك لدى المُسيّرات؟
"مراد A-100".. الرادار المتطور الذي يُعيد تشكيل القوة الجوية التركية
تحميل المزيد
1x
00:00
00:00