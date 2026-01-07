"دور فاعل وإرث تاريخي".. تركيا تحيي الذكرى الـ99 لتأسيس جهاز الاستخبارات الوطني

تحيي تركيا، اليوم الثلاثاء 6 يناير/كانون الثاني 2026، الذكرى السنوية الـ99 لتأسيس جهاز الاستخبارات الوطني، وسط تأكيدات على تنامي دوره في تعزيز أمن البلاد وقدراتها الإقليمية والدولية.