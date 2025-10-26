سياسةالحرب على غزةتركياسوريا الجديدةآراءمقالات
ثالث امرأة تتولى الرئاسة.. اليسارية كاثرين كونولي رئيسة لأيرلندا بأغلبية ساحقة
الاحتلال يعتقل فلسطينيين ويعتدي على مزارعي الزيتون في الضفة.. وحماس تحذر من "مخطط ضم وتهجير"
جنبلاط يؤكد أن السويداء جزء من سوريا الموحدة ويُحذر من "الوحش الصهيوني"
"بناءة جداً".. محادثات أمريكية-صينية بماليزيا تمهيداً للقاء ترمب وشي في كوريا الجنوبية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة والصين أجريتا السبت في ماليزيا محادثات تجارية "بناءة جداً"، في محاولة لتسوية حرب الرسوم الجمركية المتصاعدة بين البلدين، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين الرئيسين دونالد ترمب وشي جين بينغ في كوريا الجنوبية.
انتخابات الرئاسة في أيرلندا.. توقعات بفوز اليسارية كاثرين كونولي وسط عزوف انتخابي
أدلى الناخبون الأيرلنديون الجمعة، بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد، وسط توقعات بفوز المرشحة اليسارية المستقلة كاثرين كونولي في انتخابات يصفها منتقدون بأنها تفتقر إلى التنوع السياسي الحقيقي، ما انعكس سلباً على نسبة المشاركة.
دعوات عربية ودولية لإصلاح مجلس الأمن في الذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة
جدّدت عدة دول عربية، بينها الجزائر والكويت والأردن وتونس والصومال، الجمعة، دعواتها إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة بما يجعلها أكثر عدالة وفعالية في التعامل مع قضايا السلم والأمن الدوليين، وذلك بمناسبة الذكرى الـ80 لتأسيس المنظمة الدولية.
ليتوانيا تغلق مطارَيها ومعابرها مع بيلاروسيا بعد دخول مناطيد مجهولة أجواءها
أعلنت ليتوانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الجمعة، إغلاق أكبر مطارين لديها وإغلاق المعابر الحدودية مع بيلاروسيا عقب دخول مناطيد مملوءة بالهيليوم إلى أجوائها، في ثالث حادث من نوعه خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
تايوان على طاولة محادثات ترمب وشي.. وتحركات أمريكية-صينية لتجنب فشل القمة
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة، إن قضية تايوان ستكون بين الموضوعات المطروحة للنقاش خلال لقائه المرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ضمن جولته الآسيوية، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة الإفراج عن قطب الإعلام المسجون في هونغ كونغ، جيمي لاي.
تركيا تعلن نجاح اختبار جديد ضمن برنامج تطوير الصواريخ الباليستية
أعلن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، خلوق غورغون الجمعة، تسجيل نجاح جديد في اختبارات الصواريخ الباليستية التي تطورها تركيا ضمن إطار الصناعات الدفاعية.
الرئيس أردوغان: تركيا باتت رمزاً للسلام وقوة إقليمية لا يمكن تجاوزها في أي معادلة دولية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا أصبحت الدولة الأولى التي تتبادر إلى الأذهان عند الحديث عن السلام والاستقرار في العالم، مؤكداً أن أنقرة باتت قوة إقليمية لا يمكن تجاوزها في أي معادلة دولية.
من إنتاج TRT.. فيلم "الأرنب الذكي مومو" يحقق نجاحاً عالمياً ويصل إلى العالم العربي
يواصل فيلم الرسوم المتحركة "الأرنب الذكي مومو: المطاردة الكبرى" تحقيق نجاحات كبيرة في دور السينما حول العالم، حيث جذب اهتمام الجماهير في العديد من الدول.
في يوم الأمم المتحدة..أردوغان: الإبادة الجماعية في غزة فشل ذريع لمجلس الأمن ويجب إعادة هيكلته
خروقات إسرائيلية مستمرة.. مقتل 3 لبنانيين في قصف سيارتين جنوبي لبنان
واشنطن تعيّن السفير الأمريكي ستيفن فاجين مسؤولاً مدنياً عن "مركز تنسيق غزة"
انتهاء مباحثات فلسطينية في القاهرة واتفاق على تسليم إدارة غزة للجنة تكنوقراط
"الاجتماع الأول من نوعه".. حماس تتحدث عن تفاصيل مناقشاتها الجارية في القاهرة
تدريبات تركية-إماراتية مشتركة للقوات الخاصة
استقبال شعبي حاشد لمنتخب شباب المغرب
رئيس كولومبيا: على البشرية إزاحة ترمب
فانس يشيد بدور تركيا في وقف إطلاق النار بغزة
انتشلوه حياً من تحت الأنقاض!
حرب جديدة برؤوس صغيرة.. كيف تُعيد الطائرات الكاميكازي رسم موازين القوة؟
تركيا وسوريا تؤسسان لجنة اقتصادية مشتركة
غزة تحت تهديد الذخائر غير المنفجرة
كيف يبدو عيد الأضحى في غزة تحت الإبادة؟
تريندات الجمال بين الخيال والواقع
ما علاقة الطاقة النووية بتشغيل تقنيات الذكاء الصناعي؟
وزير الخارجية الأمريكي يستبعد ضمّ الضفة الغربية ويشدد على دور "قوة دولية" في غزة
ميرتس يزور تركيا الأربعاء ويلتقي أردوغان لتعزيز التعاون بين برلين وأنقرة
نائب الرئيس التركي: دعم تنمية شعب شمال قبرص التركية مسؤولية تاريخية وجزء من القضية الوطنية
أردوغان: غزة امتحان للعالم الإسلامي وتركيا ستواصل دعمها لإعادة إعمار القطاع
صحيفة أمريكية: واشنطن وتل أبيب تبحثان خطة لتقسيم غزة إلى منطقتين بعد الحرب
اقتحامات واعتقالات واسعة لقوات الاحتلال بمدن الضفة وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين
أردوغان يختتم جولة خليجية باتفاقات تعزز العلاقات الاقتصادية وترفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار
الأمم المتحدة: أكثر من 30 مليون شخص في السودان بحاجة إلى المساعدة الإنسانية
فنزويلا تتوعد بإفشال أي تحرك لـ"CIA" بعد تفويض ترمب لتنفيذ عمليات سرية على أراضيها
كوريا الشمالية تبني نصباً تذكارياً لمقاتليها مع روسيا في أوكرانيا
الحكومة في غزة تدين قرار المحكمة الإسرائيلية منع دخول الصحفيين الأجانب
ترمب يعلن إنهاء المحادثات التجارية مع كندا بسبب إعلان تليفزيوني ينتقد الرسوم الجمركية
قوات الدعم السريع تشن هجوماً واسعاً على الفاشر.. والجيش السوداني يتصدى
ترمب: إسرائيل ستفقد دعم الولايات المتحدة بالكامل إذا ضمّت الضفة الغربية
روسيا تنتقد العقوبات الأمريكية.. وبوتين: الحوار دائماً أفضل من المواجهة والحرب