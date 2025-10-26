الاحتلال يعتقل فلسطينيين ويعتدي على مزارعي الزيتون في الضفة.. وحماس تحذر من "مخطط ضم وتهجير"
شهدت الضفة الغربية اليوم السبت، اعتقالات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين، واعتداءات واسعة نفذها مستوطنون ضد مزارعين فلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون، ما أسفر عن إصابات وحالات اختناق، وسط تحذيرات فلسطينية من "مخطط ضم وتهجير منظم".
قتلى وحرائق في هجمات روسية على أوكرانيا.. وموسكو تعلن إسقاط أكثر من 120 مسيّرة
أسفرت هجمات روسية جديدة بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مدن أوكرانية، اليوم السبت، عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وأضرار في البنية التحتية، بينما أعلنت موسكو أنها أسقطت أكثر من مئة طائرة مسيّرة أوكرانية في هجمات مضادة داخل أراضيها.
قتلى وحرائق في هجمات روسية على أوكرانيا.. وموسكو تعلن إسقاط أكثر من 120 مسيّرة
أسفرت هجمات روسية جديدة بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مدن أوكرانية، اليوم السبت، عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وأضرار في البنية التحتية، بينما أعلنت موسكو أنها أسقطت أكثر من مئة طائرة مسيّرة أوكرانية في هجمات مضادة داخل أراضيها.
"بناءة جداً".. محادثات أمريكية-صينية بماليزيا تمهيداً للقاء ترمب وشي في كوريا الجنوبية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة والصين أجريتا السبت في ماليزيا محادثات تجارية "بناءة جداً"، في محاولة لتسوية حرب الرسوم الجمركية المتصاعدة بين البلدين، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين الرئيسين دونالد ترمب وشي جين بينغ في كوريا الجنوبية.
المزيد
انتخابات الرئاسة في أيرلندا.. توقعات بفوز اليسارية كاثرين كونولي وسط عزوف انتخابي
أدلى الناخبون الأيرلنديون الجمعة، بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد، وسط توقعات بفوز المرشحة اليسارية المستقلة كاثرين كونولي في انتخابات يصفها منتقدون بأنها تفتقر إلى التنوع السياسي الحقيقي، ما انعكس سلباً على نسبة المشاركة.
أدلى الناخبون الأيرلنديون الجمعة، بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد، وسط توقعات بفوز المرشحة اليسارية المستقلة كاثرين كونولي في انتخابات يصفها منتقدون بأنها تفتقر إلى التنوع السياسي الحقيقي، ما انعكس سلباً على نسبة المشاركة.
دعوات عربية ودولية لإصلاح مجلس الأمن في الذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة
جدّدت عدة دول عربية، بينها الجزائر والكويت والأردن وتونس والصومال، الجمعة، دعواتها إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة بما يجعلها أكثر عدالة وفعالية في التعامل مع قضايا السلم والأمن الدوليين، وذلك بمناسبة الذكرى الـ80 لتأسيس المنظمة الدولية.
جدّدت عدة دول عربية، بينها الجزائر والكويت والأردن وتونس والصومال، الجمعة، دعواتها إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة بما يجعلها أكثر عدالة وفعالية في التعامل مع قضايا السلم والأمن الدوليين، وذلك بمناسبة الذكرى الـ80 لتأسيس المنظمة الدولية.
ليتوانيا تغلق مطارَيها ومعابرها مع بيلاروسيا بعد دخول مناطيد مجهولة أجواءها
أعلنت ليتوانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الجمعة، إغلاق أكبر مطارين لديها وإغلاق المعابر الحدودية مع بيلاروسيا عقب دخول مناطيد مملوءة بالهيليوم إلى أجوائها، في ثالث حادث من نوعه خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
أعلنت ليتوانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الجمعة، إغلاق أكبر مطارين لديها وإغلاق المعابر الحدودية مع بيلاروسيا عقب دخول مناطيد مملوءة بالهيليوم إلى أجوائها، في ثالث حادث من نوعه خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
تايوان على طاولة محادثات ترمب وشي.. وتحركات أمريكية-صينية لتجنب فشل القمة
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة، إن قضية تايوان ستكون بين الموضوعات المطروحة للنقاش خلال لقائه المرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ضمن جولته الآسيوية، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة الإفراج عن قطب الإعلام المسجون في هونغ كونغ، جيمي لاي.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة، إن قضية تايوان ستكون بين الموضوعات المطروحة للنقاش خلال لقائه المرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ضمن جولته الآسيوية، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة الإفراج عن قطب الإعلام المسجون في هونغ كونغ، جيمي لاي.
تركيا تعلن نجاح اختبار جديد ضمن برنامج تطوير الصواريخ الباليستية
أعلن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، خلوق غورغون الجمعة، تسجيل نجاح جديد في اختبارات الصواريخ الباليستية التي تطورها تركيا ضمن إطار الصناعات الدفاعية.
أعلن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، خلوق غورغون الجمعة، تسجيل نجاح جديد في اختبارات الصواريخ الباليستية التي تطورها تركيا ضمن إطار الصناعات الدفاعية.
المزيد
دميترييف: اجتماع بوتين وترمب سينعقد في وقت لاحق والحل الدبلوماسي بات قريباً
قال كيريل ديمترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي، الجمعة، إن اجتماعاً سيُعقد بين بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب، في وقت لاحق، وإنه يعتقد أن الحل الدبلوماسي للصراع الروسي-الأوكراني بات قريباً.
في يوم الأمم المتحدة..أردوغان: الإبادة الجماعية في غزة فشل ذريع لمجلس الأمن ويجب إعادة هيكلته
جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، دعوته إلى إعادة هيكلة مجلس الأمن الدولي بما يجعله قادراً على تلبية التطلعات العادلة لجميع شعوب العالم، واصفاً ما شهدته غزة على مدار العامين الماضيين بأنه "فشل ذريع لمجلس الأمن في أداء دوره".
دميترييف: اجتماع بوتين وترمب سينعقد في وقت لاحق والحل الدبلوماسي بات قريباً
قال كيريل ديمترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي، الجمعة، إن اجتماعاً سيُعقد بين بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب، في وقت لاحق، وإنه يعتقد أن الحل الدبلوماسي للصراع الروسي-الأوكراني بات قريباً.
سياسة
قائمة مقاطع الفيديو
تدريبات تركية-إماراتية مشتركة للقوات الخاصة
00:55
تدريبات تركية-إماراتية مشتركة للقوات الخاصة
00:55
استقبال شعبي حاشد لمنتخب شباب المغرب
00:31
استقبال شعبي حاشد لمنتخب شباب المغرب
00:31
رئيس كولومبيا: على البشرية إزاحة ترمب
00:40
رئيس كولومبيا: على البشرية إزاحة ترمب
00:40
فانس يشيد بدور تركيا في وقف إطلاق النار بغزة
00:46
فانس يشيد بدور تركيا في وقف إطلاق النار بغزة
00:46
انتشلوه حياً من تحت الأنقاض!
00:44
انتشلوه حياً من تحت الأنقاض!
00:44
اكتشف