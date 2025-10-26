في يوم الأمم المتحدة..أردوغان: الإبادة الجماعية في غزة فشل ذريع لمجلس الأمن ويجب إعادة هيكلته

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، دعوته إلى إعادة هيكلة مجلس الأمن الدولي بما يجعله قادراً على تلبية التطلعات العادلة لجميع شعوب العالم، واصفاً ما شهدته غزة على مدار العامين الماضيين بأنه "فشل ذريع لمجلس الأمن في أداء دوره".