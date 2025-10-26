سوريا الجديدة
الداخلية السورية تعلن اعتقال "أبو الفدا" بتهم قمع مظاهرات سلمية في عهد النظام المخلوع
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، القبض على المدعو علي قرقناوي الملقب "أبو الفدا"، بتهم تتعلق بقمع مظاهرات سلمية وتزعُّم مليشيات مسلّحة خلال عهد النظام المخلوع برئاسة بشار الأسد.
جنبلاط يؤكد أن السويداء جزء من سوريا الموحدة ويُحذر من "الوحش الصهيوني"
أكد الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط، الجمعة، أن محافظة السويداء جزء لا يتجزأ من سوريا الموحدة، معتبراً أن محاولة تغيير الشيخ حكمت الهجري اسم "جبل العرب" إلى "جبل باشان" تمثل تشويهاً للتاريخ والهوية الوطنية.
تركيا تعيّن نوح يلماز سفيراً لأنقرة في سوريا
قررت الحكومة التركية اليوم الجمعة، تعيين نوح يلماز نائب وزير الخارجية، سفيراً لأنقرة في سوريا، وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية تركية.
القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف ثالثة بحق بشار الأسد بتهم المشاركة في جرائم حرب
أصدر القضاء الفرنسي للمرة الثالثة مذكرة توقيف بحق رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والمشاركة في جرائم حرب.
قوات الأمن السورية تقبض على "خلية إرهابية" خططت لاغتيالات باللاذقية
أعلنت قوات الأمن السوري، اليوم الخميس، القبض على "خلية إرهابية" خططت لتنفيذ اغتيالات في محافظة اللاذقية شمال غربي البلاد.
الاحتلال يقصف قرية جنوبي سوريا.. ومسؤولة أممية تدعو إلى وقف انتهاكات إسرائيل المتواصلة
شنت إسرائيل، مساء الأربعاء، قصفاً على قرية كويا، التابعة لمحافظة درعا جنوبي سوريا، وفق ما أفادت به قناة الإخبارية السورية الرسمية عبر حسابها بمنصة إكس.
