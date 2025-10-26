الاحتلال يقصف قرية جنوبي سوريا.. ومسؤولة أممية تدعو إلى وقف انتهاكات إسرائيل المتواصلة

شنت إسرائيل، مساء الأربعاء، قصفاً على قرية كويا، التابعة لمحافظة درعا جنوبي سوريا، وفق ما أفادت به قناة الإخبارية السورية الرسمية عبر حسابها بمنصة إكس.