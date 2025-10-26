تركيا
من إنتاج TRT.. فيلم "الأرنب الذكي مومو" يحقق نجاحاً عالمياً ويصل إلى العالم العربي
تركيا تعلن نجاح اختبار جديد ضمن برنامج تطوير الصواريخ الباليستية
أعلن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، خلوق غورغون الجمعة، تسجيل نجاح جديد في اختبارات الصواريخ الباليستية التي تطورها تركيا ضمن إطار الصناعات الدفاعية.
في يوم الأمم المتحدة..أردوغان: الإبادة الجماعية في غزة فشل ذريع لمجلس الأمن ويجب إعادة هيكلته
جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، دعوته إلى إعادة هيكلة مجلس الأمن الدولي بما يجعله قادراً على تلبية التطلعات العادلة لجميع شعوب العالم، واصفاً ما شهدته غزة على مدار العامين الماضيين بأنه "فشل ذريع لمجلس الأمن في أداء دوره".
نور الله آيدن
"محكمة غزة" في إسطنبول تبحث جرائم الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين والبيئة
اختتمت في مدينة إسطنبول اليوم الجمعة، أعمال اليوم الثاني من الجلسة الختامية لـ"محكمة غزة" الرمزية، التي تتناول جرائم التجويع والإبادة البيئية وهدم المنازل التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.
فيدان يبحث مع نظيريه الأردني والمصري جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الجمعة، مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي، والمصري بدر عبد العاطي، جهود تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
