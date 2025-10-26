فيدان يبحث مع نظيريه الأردني والمصري جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الجمعة، مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي، والمصري بدر عبد العاطي، جهود تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.