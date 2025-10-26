الاحتلال يعتقل فلسطينيين ويعتدي على مزارعي الزيتون في الضفة.. وحماس تحذر من "مخطط ضم وتهجير"

شهدت الضفة الغربية اليوم السبت، اعتقالات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين، واعتداءات واسعة نفذها مستوطنون ضد مزارعين فلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون، ما أسفر عن إصابات وحالات اختناق، وسط تحذيرات فلسطينية من "مخطط ضم وتهجير منظم".