مجلس السيادة السوداني يطالب المجتمع الدولي بإدانة "جرائم" قوات الدعم السريع
طالب مجلس السيادة السوداني السبت، المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والحقوقية بإدانة "جرائم" قوات الدعم السريع بحق المدنيين، والتحرك العاجل لوقفها.
مقتل شخصين في قصف إسرائيلي على بلدتين جنوبي لبنان
قُتل شخصان وأصيب ثالث السبت، في قصف إسرائيلي استهدف سيارة ودراجة نارية ببلدتين جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.
ثالث امرأة تتولى الرئاسة.. اليسارية كاثرين كونولي رئيسة لأيرلندا بأغلبية ساحقة
فازت المرشحة اليسارية المستقلة كاثرين كونولي في الانتخابات الرئاسية الأيرلندية، متغلبة على منافستها هيذر همفريز، لتصبح بذلك عاشر رئيس للبلاد.
ترمب يلتقي أمير قطر في أثناء توجّهه إلى آسيا ويشيد بدور الدوحة في تثبيت "اتفاق غزة"
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، السبت، بدولة قطر، واصفاً إياها بأنها "حليف عظيم"، وأكد أنها لعبت دوراً بارزاً في جهود إحلال السلام بالشرق الأوسط، ولا سيما في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
جيش الاحتلال يقر بقصف "النصيرات" رغم وقف النار.. وفريق مصري يدخل غزة للبحث عن جثث إسرائيلية
أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، بشنّ غارة جوية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، في وقت تتزايد فيه التحركات الإقليمية والدولية لتثبيت التهدئة، بالتوازي مع تحذيرات من مخاطر إنسانية متصاعدة في القطاع.
الداخلية السورية تعلن اعتقال "أبو الفدا" بتهم قمع مظاهرات سلمية في عهد النظام المخلوع
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، القبض على المدعو علي قرقناوي الملقب "أبو الفدا"، بتهم تتعلق بقمع مظاهرات سلمية وتزعُّم مليشيات مسلّحة خلال عهد النظام المخلوع برئاسة بشار الأسد.
الاحتلال يعتقل فلسطينيين ويعتدي على مزارعي الزيتون في الضفة.. وحماس تحذر من "مخطط ضم وتهجير"
شهدت الضفة الغربية اليوم السبت، اعتقالات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين، واعتداءات واسعة نفذها مستوطنون ضد مزارعين فلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون، ما أسفر عن إصابات وحالات اختناق، وسط تحذيرات فلسطينية من "مخطط ضم وتهجير منظم".
