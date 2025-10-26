آراء
كيف تُبقي مليونَي شخص على حافة المجاعة دون تجاوز المعايير الدولية؟
المقال يكشف، عبر تحليل بيانات 22 شهراً، عن استراتيجية إسرائيلية لإبقاء غزة على حافة المجاعة دون تجاوز المعايير الدولية، لتفادي تبعات قانونية وسياسية واستراتيجية قد تغيّر مسار الصراع.
جيش الاحتلال يقر بقصف "النصيرات" رغم وقف النار.. وفريق مصري يدخل غزة للبحث عن جثث إسرائيلية
أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، بشنّ غارة جوية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، في وقت تتزايد فيه التحركات الإقليمية والدولية لتثبيت التهدئة، بالتوازي مع تحذيرات من مخاطر إنسانية متصاعدة في القطاع.
الاحتلال يعتقل فلسطينيين ويعتدي على مزارعي الزيتون في الضفة.. وحماس تحذر من "مخطط ضم وتهجير"
شهدت الضفة الغربية اليوم السبت، اعتقالات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين، واعتداءات واسعة نفذها مستوطنون ضد مزارعين فلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون، ما أسفر عن إصابات وحالات اختناق، وسط تحذيرات فلسطينية من "مخطط ضم وتهجير منظم".