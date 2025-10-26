ترمب يلتقي أمير قطر في أثناء توجّهه إلى آسيا ويشيد بدور الدوحة في تثبيت "اتفاق غزة"

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، السبت، بدولة قطر، واصفاً إياها بأنها "حليف عظيم"، وأكد أنها لعبت دوراً بارزاً في جهود إحلال السلام بالشرق الأوسط، ولا سيما في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.