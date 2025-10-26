جيش الاحتلال يقر بقصف "النصيرات" رغم وقف النار.. وفريق مصري يدخل غزة للبحث عن جثث إسرائيلية
أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، بشنّ غارة جوية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، في وقت تتزايد فيه التحركات الإقليمية والدولية لتثبيت التهدئة، بالتوازي مع تحذيرات من مخاطر إنسانية متصاعدة في القطاع.
