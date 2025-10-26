الحرب على غزة
خليل الحية: لن نعطي الاحتلال ذريعة لاستئناف الحرب.. ونطالب برفع حجم المساعدات
أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية الأحد، أن المقاومة لن تعطي الاحتلال ذريعة لاستئناف الحرب في غزة، وطالب الوسطاء بالتدخل لرفع حجم المساعدات التي تدخل إلى القطاع.
مقتل شخصين في قصف إسرائيلي على بلدتين جنوبي لبنان
قُتل شخصان وأصيب ثالث السبت، في قصف إسرائيلي استهدف سيارة ودراجة نارية ببلدتين جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.
برلين.. "مؤسسة هند رجب" تقدّم شكوى جنائية ضد جندي ألماني-إسرائيلي
كشفت "مؤسسة هند رجب" الحقوقية عن تقديمها شكوى جنائية بألمانيا ضد الجندي الألماني-الإسرائيلي شمعون آفي زوكرمان، لارتكابه "جرائم حرب" في قطاع غزة.
opinion
ترمب يلتقي أمير قطر في أثناء توجّهه إلى آسيا ويشيد بدور الدوحة في تثبيت "اتفاق غزة"
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، السبت، بدولة قطر، واصفاً إياها بأنها "حليف عظيم"، وأكد أنها لعبت دوراً بارزاً في جهود إحلال السلام بالشرق الأوسط، ولا سيما في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
