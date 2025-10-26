مقالات
عملية اغتيال في قلب الدوحة..تقرير خاص لـTRT عربي يكشف كيف أفشلت بسالة همام الحيّة أخطر مخطط إسرائيلي
بواسطة مأمون أبو جراد
حراك سياسي سوداني مكثف لإحياء فرص السلام وسط وساطات إقليمية ودولية
الحياة المحاصرة.. البوابات العسكرية الإسرائيلية والحواجز الطيّارة في القنيطرة
بواسطة آلاء الحجي
عين تركيا الجديدة في الميدان.. تعرف محطة الطائرات المسيّرة الذكية KORGAN-M
"نريد أن نودّعهم بكرامة".. مساعٍ مضنية للغزيين لانتشال جثامين أحبابهم من تحت التراب
بواسطة دعاء شاهين
غزة بعد الحرب.. خط أصفر يفصل بين الحياة والموت
الحاوية منصة إطلاق.. مزيج تركي للتوجيه والاشتباك عن بُعد
عصابات الحرب ومليشيات النهب.. كيف يحاول الاحتلال الإسرائيلي زراعة الفوضى في غزة؟
أكبر مشروع عسكري أوروبي على المحك.. هل ينهار نظام القتال الجوي المستقبلي؟
عملية طوفان الأقصى وتضارب الاختصاصات في غزة.. بين "الشاباك" و"أمان" ومجتمع الاستخبارات الإسرائيلي
كيف اختفى "التحذير من اندلاع الحرب" من مفهوم الأمن الإسرائيلي؟
بواسطة مأمون أبو جراد
حين يهتز اليقين.. كيف خدع التقدم التكنولوجي وغزارة البيانات الاستخبارات الإسرائيلية؟
بواسطة مأمون أبو جراد
من "أربعاء حمص" إلى "وفاء إدلب".. مبادرات شعبية تبدأ رحلة إعمار سوريا
بواسطة منيرة بالوش
"إما التعاون وإما القصف".. عائلات غزة ترفض ابتزاز جيش الاحتلال وتواجه المخططات الإسرائيلية
نحو نهضة نووية جديدة.. تركيا تدخل سباق المفاعلات المعيارية الصغيرة
خليل الحية: لن نعطي الاحتلال ذريعة لاستئناف الحرب.. ونطالب برفع حجم المساعدات
"سلطة انتقالية دولية لإدارة غزة مؤقتاً".. ماذا نعرف عن خطة توني بلير المدعومة أمريكياً؟