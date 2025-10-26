من "أربعاء حمص" إلى "وفاء إدلب".. مبادرات شعبية تبدأ رحلة إعمار سوريا

بعد أكثر من عقد من الحرب والدمار والنزوح، بدأت المدن السورية تشهد موجة من المبادرات الشعبية لإعادة الإعمار، في مسعى يخرج عن الإطار التقليدي ويهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها على الصمود.