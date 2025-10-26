مقالات
عملية اغتيال في قلب الدوحة..تقرير خاص لـTRT عربي يكشف كيف أفشلت بسالة همام الحيّة أخطر مخطط إسرائيلي
تحقيق TRT عربي يكشف: قصف إسرائيلي استهدف وفد حماس بقطر لاغتيال قياداته، لكن إجراءات الحركة وبسالة همام الحيّة أفشلت العملية، ونجا قادة الوفد.
بواسطة
مأمون أبو جراد
حراك سياسي سوداني مكثف لإحياء فرص السلام وسط وساطات إقليمية ودولية
تعيش الساحة السودانية حراكاً سياسياً مكثفاً في محاولة لوقف الحرب المندلعة منذ أبريل/نيسان 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط تحركات إقليمية ودولية متشابكة تسعى لبلورة تسوية سياسية تنهي الصراع وتفتح الباب أمام انتقال مدني.
الحياة المحاصرة.. البوابات العسكرية الإسرائيلية والحواجز الطيّارة في القنيطرة
منذ انهيار نظام الأسد أواخر 2024، سيطر الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة العازلة في القنيطرة، وأقام تسع قواعد وبوابات صفراء وسواتر ترابية حول القرى، محولاً المحافظة إلى كانتونات معزولة تخنق حياة سكانها.
بواسطة
آلاء الحجي
عين تركيا الجديدة في الميدان.. تعرف محطة الطائرات المسيّرة الذكية KORGAN-M
طوّرت شركة SAVX تكنولوجيا التركية محطة الطائرات المسيّرة الذكية KORGAN-M القادرة على تنفيذ المهام ذاتياً دون GPS، وتعمل بالذكاء الصناعي والملاحة البصرية SEYYAH لدعم المهام العسكرية والتكتيكية.
"نريد أن نودّعهم بكرامة".. مساعٍ مضنية للغزيين لانتشال جثامين أحبابهم من تحت التراب
بعد عامين على الحرب، يواصل الغزيون البحث عن جثامين أحبابهم تحت الركام بوسائل بدائية، وسط منع الاحتلال إدخال المعدات الثقيلة، وعجز الدفاع المدني، وصمتٍ دوليّ يُنكر أبسط حقوق الدفن بكرامة.
بواسطة
دعاء شاهين
غزة بعد الحرب.. خط أصفر يفصل بين الحياة والموت
بين الركام المتراكم منذ عامين نتيجة الغارات الإسرائيلية، يمتد ما يُعرف بالخط الأصفر من شمال قطاع غزة حتى أطراف مدينة رفح جنوباً، كحدٍّ وهمي أقرّه اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
الحاوية منصة إطلاق.. مزيج تركي للتوجيه والاشتباك عن بُعد
عصابات الحرب ومليشيات النهب.. كيف يحاول الاحتلال الإسرائيلي زراعة الفوضى في غزة؟
آية أبو طاقية
أكبر مشروع عسكري أوروبي على المحك.. هل ينهار نظام القتال الجوي المستقبلي؟
عملية طوفان الأقصى وتضارب الاختصاصات في غزة.. بين "الشاباك" و"أمان" ومجتمع الاستخبارات الإسرائيلي
يستعرض هذا التقرير فصلاً بعنوان "غزة: المسؤولية وحدود الصلاحية في مجتمع الاستخبارات" من كتاب "الاستخبارات والسابع من أكتوبر" الذي أصدره مركز تراث الاستخبارات الإسرائيلي بالتعاون مع مجلة جيش الاحتلال "معراخوت".
كيف اختفى "التحذير من اندلاع الحرب" من مفهوم الأمن الإسرائيلي؟
يبيّن التقرير تراجع أولوية "التحذير من الحرب" في الاستخبارات الإسرائيلية لصالح الاستخبارات العملياتية (المابام والتفوق الاستخباراتي)، ما أضعف قدرة التقدير والإنذار قبل 7 أكتوبر.
بواسطة
مأمون أبو جراد
حين يهتز اليقين.. كيف خدع التقدم التكنولوجي وغزارة البيانات الاستخبارات الإسرائيلية؟
يتطرق هذا التقرير إلى قراءة في التحوّلات الجوهرية التي أحدثتها عقيدة "المعارك بين الحروب" ببنية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) ودورها وطريقة عملها، وفق آراء وتحليلات الكاتب آساف هيلر في فصل بكتاب تقييمي للسابع من أكتوبر.
بواسطة
مأمون أبو جراد
من "أربعاء حمص" إلى "وفاء إدلب".. مبادرات شعبية تبدأ رحلة إعمار سوريا
بعد أكثر من عقد من الحرب والدمار والنزوح، بدأت المدن السورية تشهد موجة من المبادرات الشعبية لإعادة الإعمار، في مسعى يخرج عن الإطار التقليدي ويهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها على الصمود.
بواسطة
منيرة بالوش
"إما التعاون وإما القصف".. عائلات غزة ترفض ابتزاز جيش الاحتلال وتواجه المخططات الإسرائيلية
أفادت تقارير صحفية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية استهدفت عائلات في مدينة غزة بعد رفض وجهائها التعاون معها للمشاركة في قتال حركة حماس أو تقديم معلومات أمنية لصالحها.
نحو نهضة نووية جديدة.. تركيا تدخل سباق المفاعلات المعيارية الصغيرة
تتحرك تركيا نحو تحقيق هدف استراتيجي جديد يتمثل في إنتاج المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMR)، في خطوة يصفها خبراء بأنها قد تشكل نقطة تحول بارزة في تاريخ الجمهورية بمجال الطاقة.
خليل الحية: لن نعطي الاحتلال ذريعة لاستئناف الحرب.. ونطالب برفع حجم المساعدات
أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية الأحد، أن المقاومة لن تعطي الاحتلال ذريعة لاستئناف الحرب في غزة، وطالب الوسطاء بالتدخل لرفع حجم المساعدات التي تدخل إلى القطاع.
هل يشير غياب السفن الأمريكية عن البحر الأحمر إلى محدودية نتائج العملية ضد الحوثيين؟
محللون يحذّرون من تصعيد إسرائيلي–أمريكي ضد لبنان بعد تصريحات مبعوث ترمب توماس باراك
بين التحدي والربح.. كيف تحوّل تركيا حرب ترمب التجارية إلى فرصة؟
من حي الزيتون إلى حي النصر.. تعرّف محاور التوغل الإسرائيلي في مدينة غزة
"سلطة انتقالية دولية لإدارة غزة مؤقتاً".. ماذا نعرف عن خطة توني بلير المدعومة أمريكياً؟
تقترح خطة بلير المدعومة من ترمب إنشاء هيئة انتقالية دولية (GITA) تدير غزة مؤقتاً بقرار من مجلس الأمن، بتمثيل فلسطيني ودولي، تمهيداً لتسليمها إلى السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها.