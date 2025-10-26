استراتيجية التفكيك ومحاولات استعادة الصورة.. ماذا تريد إسرائيل من سوريا الجديدة؟

استغلت إسرائيل الاشتباكات بين مجموعات درزية مدعومة منها وعشائر بدوية لتتدخل عسكرياً عبر شن غارات جوية استهدفت قوات الجيش السوري، كما سُمح لمئات الدروز من حملة الجنسية الإسرائيلية، بينهم جنود في جيش الاحتلال، بالعبور إلى سوريا للمشاركة في القتال.