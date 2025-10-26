آراء
نور الله آيدننور الله آيدن
حرب جديدة برؤوس صغيرة.. كيف تُعيد الطائرات الكاميكازي رسم موازين القوة؟
كيف تُبقي مليونَي شخص على حافة المجاعة دون تجاوز المعايير الدولية؟
بواسطة همام سعدة
استراتيجية التفكيك ومحاولات استعادة الصورة.. ماذا تريد إسرائيل من سوريا الجديدة؟
بواسطة محمود الرنتيسي
رغم عقود من الحروب والصراعات.. لماذا نخفق في فهم وقراءة إسرائيل؟
بواسطة عصمت منصور
من يُنقذ نتنياهو من حلفائه؟ أزمة التجنيد تهدد الحكومة الإسرائيلية
بواسطة محمود يزبك
حرب خاطفة ومدمرة أم حرب ألف يوم؟!
By عصمت منصور
أمن جنوب القوقاز.. تحالف ثلاثي يغيِّر قواعد اللعبة
أحمد مولاناأحمد مولانا
هل تستطيع المقاومة الفلسطينية وقف الحرب في قطاع غزة؟
أسامة الأشقرأسامة الأشقر
الخريطة البلدية الجديدة في لبنان.. تجديد الثقة بالتقليديين وتعثُّر بدائلهم
وائل نجموائل نجم
من السويس إلى غزة.. محطات في الخلافات الأمريكية-الإسرائيلية
بواسطة أحمد مولانا
هل بدأ النشاط الأمنيّ الإسرائيلي يتوسع في حوض البحر الأحمر؟
بواسطة أسامة الأشقر
أنقرة تكثّف تحرّكاتها الدبلوماسية.. الوساطة التركية تنشط لإطفاء حرائق السياسة الدولية
بواسطة أحمد أويصال
العراق وتركيا.. شراكة جديدة تُرسّخها زيارة السوداني واتفاقيات استراتيجية
بواسطة طه العاني
عقيدة التفكيك الإسرائيلية.. الدروز هدف وليسوا حليفاً
بواسطة توبا يلدز
هاكان فيدان في واشنطن.. لحظة مفصلية في العلاقات التركية-الأمريكية
بواسطة أحمد أويصال
الجريمة والعقاب.. الجدل القانوني حول الذكاء الصناعي
سفيان البالي
مزاح وعواطف حزينة ومشاعر تحاكي البشر.. مزايا النموذج الجديد من "ChatGPT"
By أمل رنتيسي