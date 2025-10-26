هل يشير غياب السفن الأمريكية عن البحر الأحمر إلى محدودية نتائج العملية ضد الحوثيين؟

أفاد تقرير لمجلة إنتليجنس أونلاين، الخميس، بأن الغياب المستمر للسفن التجارية الأمريكية عن البحر الأحمر أثار استياءً في الأوساط المقربة من الرئيس دونالد ترمب، رغم إعلانه في وقت سابق أن الحوثيين "لن يفجروا السفن بعد الآن".