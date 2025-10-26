الولايات المتحدة

الولايات المتحدة

"لا للملوك".. ملايين الأمريكيين يتظاهرون في عموم البلاد ضد سياسات ترمب
خرج ملايين الأمريكيين، السبت، في مظاهرات حاشدة بمختلف الولايات تحت شعار "لا للملوك"، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"السياسات الاستبدادية" لرئيسهم دونالد ترمب.
"لا للملوك".. ملايين الأمريكيين يتظاهرون في عموم البلاد ضد سياسات ترمب
الإغلاق الحكومي الأمريكي يدخل أسبوعه الثاني وسط شلل في الكونغرس
دخل الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية أسبوعه الثاني الأربعاء، نتيجة غياب التمويل الاتحادي، وسط شلل سياسي في الكونغرس، إذ أغلق مجلس النواب أبوابه، فيما فشل مجلس الشيوخ في تمرير خطط لإعادة فتح الحكومة.
الإغلاق الحكومي الأمريكي يدخل أسبوعه الثاني وسط شلل في الكونغرس
الإغلاق الحكومي يدخل حيز التنفيذ في أمريكا.. وتحذيرات من تسريح مئات آلاف الموظفين
تعثرت الجهود الرامية إلى إنهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، بعد أن رفض مجلس الشيوخ الأربعاء خطة تمويل مؤقتة تقدم بها الجمهوريون، وسط خلاف حاد بين الرئيس دونالد ترمب والديمقراطيين بشأن الموازنة وتمويل الرعاية الصحية.
الإغلاق الحكومي يدخل حيز التنفيذ في أمريكا.. وتحذيرات من تسريح مئات آلاف الموظفين
Opinion
opinion
3 قتلى و8 جرحى في إطلاق نار بحانة على الواجهة البحرية في كارولاينا الشمالية
قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون في حادث إطلاق نار وقع مساء السبت في حانة مطلة على الواجهة البحرية بمدينة ساوثبورت في ولاية كارولاينا الشمالية، بعدما اقترب مسلح على متن قارب وفتح النار، وفق ما أعلنته السلطات المحلية.
3 قتلى و8 جرحى في إطلاق نار بحانة على الواجهة البحرية في كارولاينا الشمالية
هل يشير غياب السفن الأمريكية عن البحر الأحمر إلى محدودية نتائج العملية ضد الحوثيين؟
أفاد تقرير لمجلة إنتليجنس أونلاين، الخميس، بأن الغياب المستمر للسفن التجارية الأمريكية عن البحر الأحمر أثار استياءً في الأوساط المقربة من الرئيس دونالد ترمب، رغم إعلانه في وقت سابق أن الحوثيين "لن يفجروا السفن بعد الآن".
هل يشير غياب السفن الأمريكية عن البحر الأحمر إلى محدودية نتائج العملية ضد الحوثيين؟
ترمب يعلن أسماء شركاء أمريكيين يعتزمون الاستحواذ على "تيك توك"
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأحد، أن رجل الإعلام روبرت مردوك وابنه الأكبر لاكلان قد يكونان ضمن مجموعة المستثمرين الذين سيتولون السيطرة على عمليات تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة.
ترمب يعلن أسماء شركاء أمريكيين يعتزمون الاستحواذ على "تيك توك"