الإغلاق الحكومي يدخل حيز التنفيذ في أمريكا.. وتحذيرات من تسريح مئات آلاف الموظفين
تعثرت الجهود الرامية إلى إنهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، بعد أن رفض مجلس الشيوخ الأربعاء خطة تمويل مؤقتة تقدم بها الجمهوريون، وسط خلاف حاد بين الرئيس دونالد ترمب والديمقراطيين بشأن الموازنة وتمويل الرعاية الصحية.
ترمب يهدد بـ"أشياء سيئة" ما لم تُعِد أفغانستان قاعدة باغرام الجوية
هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مساء السبت، بحدوث "أشياء سيئة" في حال لم تُعِد أفغانستان قاعدة باغرام الجوية الأمريكية، وذلك بعد ساعات من إبداء رغبته في استعادة السيطرة على القاعدة الجوية.
هل يشير غياب السفن الأمريكية عن البحر الأحمر إلى محدودية نتائج العملية ضد الحوثيين؟
أفاد تقرير لمجلة إنتليجنس أونلاين، الخميس، بأن الغياب المستمر للسفن التجارية الأمريكية عن البحر الأحمر أثار استياءً في الأوساط المقربة من الرئيس دونالد ترمب، رغم إعلانه في وقت سابق أن الحوثيين "لن يفجروا السفن بعد الآن".