ترمب يلغي اجتماعه مع بوتين ويعتقد أنه سيتوصل إلى صفقة مع الصين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأربعاء إلغاء قمة كان من المقرر عقدها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأرجع هذا إلى عدم إحراز تقدم في الجهود الدبلوماسية، وشعوره بأن التوقيت غير مناسب.