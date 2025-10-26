ترمب يفرض أولى عقوباته على روسيا في ولايته الثانية بسبب حرب أوكرانيا
فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأربعاء، عقوبات على روسيا للمرة الأولى منذ بداية ولايته الثانية، استهدفت شركتَي النفط العملاقتين "لوك أويل" و"روسنفت"، في خطوة تعكس تصاعد توتره مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية الحرب في أوكرانيا.
مصرع 63 شخصاً في تصادم بين حافلتين شمال أوغندا
لقي 63 شخصاً مصرعهم وأصيب آخرون بجروح، فجر الأربعاء، جراء اصطدام مباشر بين حافلتين على طريق سريع في شمال أوغندا، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية.