الاحتلال الإسرائيلي يشن هجمات جوية شرقي لبنان بزعم استهداف مواقع لحزب الله
شنت المقاتلات الإسرائيلية، الخميس، غارات جوية عنيفة على مناطق في جبال لبنان الشرقية والغربية ضمن نطاق البقاع وجرود الهرمل شمالي البلاد.
كوريا الشمالية تختبر صواريخ تفوق سرعة الصوت قُبيل قمة إقليمية يحضرها ترمب
أعلنت كوريا الشمالية الخميس، أنها اختبرت نظام أسلحة جديداً "متطوراً" يعتمد على صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، في إطار جهودها لتعزيز قدراتها الدفاعية بمواجهة ما وصفته بـ"الأعداء المحتملين".
ترمب يفرض أولى عقوباته على روسيا في ولايته الثانية بسبب حرب أوكرانيا
فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأربعاء، عقوبات على روسيا للمرة الأولى منذ بداية ولايته الثانية، استهدفت شركتَي النفط العملاقتين "لوك أويل" و"روسنفت"، في خطوة تعكس تصاعد توتره مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية الحرب في أوكرانيا.
جيش الاحتلال يوسع اعتداءاته بمدن الضفة وسط تهديدات من تغيير معالم المسجد الأقصى
صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء اعتداءاته في الضفة الغربية والقدس، ما أسفر عن إصابة شاب في نابلس وهدم منزل عائلة أسيرين بسلفيت، وسط تحذيرات فلسطينية من حفريات إسرائيلية تهدد معالم المسجد الأقصى.
ترمب يلغي اجتماعه مع بوتين ويعتقد أنه سيتوصل إلى صفقة مع الصين
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأربعاء إلغاء قمة كان من المقرر عقدها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأرجع هذا إلى عدم إحراز تقدم في الجهود الدبلوماسية، وشعوره بأن التوقيت غير مناسب.
حراك سياسي سوداني مكثف لإحياء فرص السلام وسط وساطات إقليمية ودولية
تعيش الساحة السودانية حراكاً سياسياً مكثفاً في محاولة لوقف الحرب المندلعة منذ أبريل/نيسان 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط تحركات إقليمية ودولية متشابكة تسعى لبلورة تسوية سياسية تنهي الصراع وتفتح الباب أمام انتقال مدني.
