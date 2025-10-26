FEATURES DETAIL
حراك سياسي سوداني مكثف لإحياء فرص السلام وسط وساطات إقليمية ودولية
تعيش الساحة السودانية حراكاً سياسياً مكثفاً في محاولة لوقف الحرب المندلعة منذ أبريل/نيسان 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط تحركات إقليمية ودولية متشابكة تسعى لبلورة تسوية سياسية تنهي الصراع وتفتح الباب أمام انتقال مدني.
الحياة المحاصرة.. البوابات العسكرية الإسرائيلية والحواجز الطيّارة في القنيطرة
منذ انهيار نظام الأسد أواخر 2024، سيطر الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة العازلة في القنيطرة، وأقام تسع قواعد وبوابات صفراء وسواتر ترابية حول القرى، محولاً المحافظة إلى كانتونات معزولة تخنق حياة سكانها.
"نريد أن نودّعهم بكرامة".. مساعٍ مضنية للغزيين لانتشال جثامين أحبابهم من تحت التراب
بعد عامين على الحرب، يواصل الغزيون البحث عن جثامين أحبابهم تحت الركام بوسائل بدائية، وسط منع الاحتلال إدخال المعدات الثقيلة، وعجز الدفاع المدني، وصمتٍ دوليّ يُنكر أبسط حقوق الدفن بكرامة.
آية أبو طاقية
مأمون أبو جراد
غزة بعد الحرب.. خط أصفر يفصل بين الحياة والموت
بين الركام المتراكم منذ عامين نتيجة الغارات الإسرائيلية، يمتد ما يُعرف بالخط الأصفر من شمال قطاع غزة حتى أطراف مدينة رفح جنوباً، كحدٍّ وهمي أقرّه اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
الحاوية منصة إطلاق.. مزيج تركي للتوجيه والاشتباك عن بُعد
تركيا تُطوِّر منظومات صاروخية محمولة داخل حاويات. وروكيتسان تعرض نظاماً يطلق 6 صواريخ تشاكِر مدى 100 كم وقابلية توجيه شبكي. وعرضت أيضاً صاروخاً فرط صوتي، جو–جو ومدى طويل.
