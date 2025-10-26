غزة بعد الحرب.. خط أصفر يفصل بين الحياة والموت

بين الركام المتراكم منذ عامين نتيجة الغارات الإسرائيلية، يمتد ما يُعرف بالخط الأصفر من شمال قطاع غزة حتى أطراف مدينة رفح جنوباً، كحدٍّ وهمي أقرّه اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.