الأعمال والتكنولوجيا
أكبر مشروع عسكري أوروبي على المحك.. هل ينهار نظام القتال الجوي المستقبلي؟
يواجه مشروع نظام القتال الجوي المستقبلي (FCAS)، الذي يضم مقاتلة من الجيل السادس وسرباً من الطائرات المسيّرة ذاتية التشغيل وسحابة قتالية للاتصال والقيادة، سلسلة من التعثرات المتكررة منذ انطلاق فكرته عام 2017.
حرب جديدة برؤوس صغيرة.. كيف تُعيد الطائرات الكاميكازي رسم موازين القوة؟
تحوُّل الأمن العالمي نحو أسلحة رخيصة ودقيقة، خصوصاً الطائرات الانتحارية، يُعيد تشكيل عقائد الحرب واللوجستيات ويُجبر الجيوش على توزيع الأصول الثقيلة.
حرب الأسعار في الصين.. صناعة السيارات الكهربائية على مفترق طرق
تشهد سوق السيارات في الصين تحولات حادة، إذ تحولت الطفرة التي رافقت الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية إلى أزمة تهدد الصناعة محلياً وعالمياً.
"توغ" التركية تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة من ألمانيا وتطلع إلى التوسع أوروبياً
أعلنت شركة السيارات الكهربائية التركية "توغ" (Togg) الاثنين، إطلاق أول مبيعاتها في السوق الأوروبية، ابتداءً من ألمانيا، أكبر سوق للسيارات وأكثرها تنافسية في القارة، في خطوة تهدف لتعزيز حضورها العالمي وفتح آفاق جديدة للأرباح.
شركة "إكس إيه آي" تعتذر بعد إشادة روبوت ماسك بهتلر وتصفها بـ"الانزلاقات"
قدمت شركة "إكس إيه آي" الناشئة، المملوكة لإيلون ماسك، اعتذارها عن المحتوى المتطرف الذي صدر عن أداتها القائمة على الذكاء الاصطناعي "غروك" في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
فرنسا تفتح تحقيقاً جنائياً بحق منصة "إكس" بتهم تتعلق بالاحتيال والتلاعب بالبيانات
أعلن ممثلو الادعاء في فرنسا، الجمعة، فتح تحقيق جنائي بحق منصة "إكس" (تويتر سابقاً) المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بتهم تتعلق بالتلاعب بالبيانات والاحتيال.
