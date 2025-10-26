Opinion
الأولى في العالم.. ما دلالات وصول قيمة شركة Nvidia إلى 4 تريليونات دولار؟
سجلت شركة Nvidia المتخصصة في تصنيع الرقائق الإلكترونية، إنجازاً تاريخياً الأربعاء، بعدما أصبحت أول شركة مدرجة في البورصة تلامس قيمة سوقية تبلغ 4 تريليونات دولار، في مؤشر جديد على تنامي رهان وول ستريت على إمكانات الذكاء الصناعي.
